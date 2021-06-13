20:02 13 Июня 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.8523
  • 100 RUB4.4253
  • USD3.1701
Поиск
Патрульная полиция в масках

Ковид-ограничения в Грузии: нарушителей становится все меньше

© Sputnik / Alex Shlamov
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (401)
35 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/09/251975621.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210613/252010939/Kovid-ogranicheniya-v-Gruzii-narushiteley-stanovitsya-vse-menshe.html

За последние 24 часа штраф в размере 20 лари за нарушение правил ношения масок выписали 201 гражданину

ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Грузинские полицейские за минувшие сутки зафиксировали 299 нарушений ограничений, введенных в стране из-за пандемии коронавируса, сообщает МВД Грузии.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране действуют строгие ограничения: обязательное ношение масок на улице и ограничение на передвижение с 23:00 до 04:00, так называемый "комендантский час".

Эпидемия коронавируса - туристы в масках в старом городе
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Главное о COVID на 13 июня в Грузии: число новых случаев продолжает снижаться

За последние 24 часа штраф в размере 20 лари (примерно 6 долларов) за нарушение правил ношения масок выписали 201 гражданину. Еще 47 человек заплатили двойной штраф за повторное появление в общественных местах без масок.

Остальные нарушения – это игнорирование запрета на появление на улице в ночное время. За последние сутки оштрафовали 51 человека.

Размер штрафа за нарушение ограничения на передвижение в ночные часы составляет две тысячи лари (586,5 доллара) с физического лица и 10 тысяч лари (2,9 тысячи долларов) – с юридического.

Эпидемиологи полагают, что масочный режим в Грузии сохранится минимум год, пока вакцинацию от коронавируса не пройдет 70% населения.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (401)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Пандемия, МВД Грузии, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Траурная церемония прощания с Резо Габриадзе в столице Грузии
Прощание с легендой: последний путь Резо Габриадзе – фото
Игра на выживание: отель переделали в площадку для страйкбола
Игра на выживание: отель переделали в площадку для страйкбола - видео
Чемпионат Европы 2020: где и когда пройдут матчи
Чемпионат Европы 2020: где и когда пройдут матчи
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться