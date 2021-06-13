Что предложили посредники по выходу из кризиса вокруг Намахвани ГЭС

ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. СМИ стали известны пункты итогового документа, предложенного сторонам заместителем директора Энергетического объединения секретариата ЕС и председателя Центра переговоров и разрешения споров Дирком Бушле после вчерашней встречи по вопросу строительства Намахвани ГЭС в ущелье реки Риони на западе Грузии.
В субботу, 12 июня, при участии Бушле лидеры протестного движения провели переговоры с заместителями глав Минсельхоза и Минэкономики Грузии. Встреча продолжалась девять часов. В результате присутствующим удалось достичь соглашения.
ЕС обращает внимание на ряд основных вопросов: часть из них касается непосредственно проекта, роли противников строительства каскада Намахвани ГЭС и реакции МВД на их действия, публикации отчетов о ходе подготовительных работ.
Пункты договора, касающиеся проекта:
- Министерство экономики и устойчивого развития опубликует отчет о проверке соответствия разрешения на строительство (две недели);
- Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства проведет расследование соблюдения экологического разрешения компанией и опубликует его (две недели);
- Секретариат Энергетического союза подготовит и разошлет всем технические условия для независимой оценки воздействия на окружающую среду (пятница);
- Зеленая альтернатива" подготовит и отправит всем технические условия для независимой проверки коммерческих условий контракта (пятница)
Ситуация в ущелье Риони:
- Защитники ущелья Риони продолжат мирный протест, не блокируя вход на строительную площадку;
- Прокуратура опубликует протоколы задержаний;
- Полиция ликвидирует заграждения и обеспечит доступ протестующих к главной дороге (пятница);
- Полиция организует и будет сопровождать защитников ущелья Риони во время посещения строительной площадки и разрешит документацию (пятница);
- Министерство экономики и устойчивого развития разработает и разошлет всем главу об энергобезопасности из Национального плана по энергетике и климату (июль).
Протест противников строительства каскада Намахвани ГЭС в ущелье реки Риони в регионе Имерети продолжается уже более семи месяцев. После ряда масштабных акций в Кутаиси, протестующие из регионов Грузии 23 мая собрались в Тбилиси. Они поставили правительству ультиматум, потребовав отставки министра экономики и немедленного разрыва контракта с турецкой компанией ENKA, строящей ГЭС, пригрозив "парализовать столицу". После того, как требования выполнены не были, активисты вернулись в ущелье Риони, где пытаются помешать строительству на месте.
Тем не менее правительство Грузии все же приняло решение объявить мораторий на строительство плотины ГЭС на Риони на срок от 9 до 12 месяцев.
Правительство Грузии в 2019 году предоставило право на разработку, строительство, владение и эксплуатацию каскада Намахвани ГЭС турецкой компании ENKA и норвежской компании Clean Energy Group. Инженерное сооружение будет занимать территории сразу двух муниципалитетов: Цагери и Цхалтубо.
Намахвани ГЭС будет состоять из каскада двух ГЭС: одной – с плотиной площадью в 1 кв. км, а второй – площадью в 5,1 кв. км. При этом с помощью плотины и шлюзов будет регулироваться уровень воды, чтобы не допустить наводнений в ущелье.
После завершения проекта годовое производство электроэнергии в Грузии увеличится на 15%. В строительство каскада будет вложено 830 миллионов долларов.
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