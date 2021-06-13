23:01 13 Июня 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.8523
  • 100 RUB4.4253
  • USD3.1701
Поиск
Ночная акция протеста против Намахвани ГЭС у здания администрации в Кутаиси 15 апреля 2021 года

Что предложили посредники по выходу из кризиса вокруг Намахвани ГЭС

© Sputnik / STRINGER
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Протесты вокруг строительства Намахвани ГЭС (107)
52 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/04/0f/251477152.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210613/252011525/Chto-predlozhili-posredniki-po-vykhodu-iz-krizisa-vokrug-Namakhvani-GES.html

Согласно договоренностям, полицейские силы должны быть выведены из ущелья Риони, а демонстранты не должны блокировать строительную площадку

ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. СМИ стали известны пункты итогового документа, предложенного сторонам заместителем директора Энергетического объединения секретариата ЕС и председателя Центра переговоров и разрешения споров Дирком Бушле после вчерашней встречи по вопросу строительства Намахвани ГЭС в ущелье реки Риони на западе Грузии.

В субботу, 12 июня, при участии Бушле лидеры протестного движения провели переговоры с заместителями глав Минсельхоза и Минэкономики Грузии. Встреча продолжалась девять часов. В результате присутствующим удалось достичь соглашения.

ЕС обращает внимание на ряд основных вопросов: часть из них касается непосредственно проекта, роли противников строительства каскада Намахвани ГЭС и реакции МВД на их действия, публикации отчетов о ходе подготовительных работ.

Пункты договора, касающиеся проекта:

  • Министерство экономики и устойчивого развития опубликует отчет о проверке соответствия разрешения на строительство (две недели);
  • Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства проведет расследование соблюдения экологического разрешения компанией и опубликует его (две недели);
  • Секретариат Энергетического союза подготовит и разошлет всем технические условия для независимой оценки воздействия на окружающую среду (пятница);
  • Зеленая альтернатива" подготовит и отправит всем технические условия для независимой проверки коммерческих условий контракта (пятница)

Ситуация в ущелье Риони:

  • Защитники ущелья Риони продолжат мирный протест, не блокируя вход на строительную площадку;
  • Прокуратура опубликует протоколы задержаний;
  • Полиция ликвидирует заграждения и обеспечит доступ протестующих к главной дороге (пятница);
  • Полиция организует и будет сопровождать защитников ущелья Риони во время посещения строительной площадки и разрешит документацию (пятница);
  • Министерство экономики и устойчивого развития разработает и разошлет всем главу об энергобезопасности из Национального плана по энергетике и климату (июль).

Протест противников строительства каскада Намахвани ГЭС в ущелье реки Риони в регионе Имерети продолжается уже более семи месяцев. После ряда масштабных акций в Кутаиси, протестующие из регионов Грузии 23 мая собрались в Тбилиси. Они поставили правительству ультиматум, потребовав отставки министра экономики и немедленного разрыва контракта с турецкой компанией ENKA, строящей ГЭС, пригрозив "парализовать столицу". После того, как требования выполнены не были, активисты вернулись в ущелье Риони, где пытаются помешать строительству на месте.

Строительство Намахвани ГЭС
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Компания-инвестор Намахвани ГЭС опровергла слухи о своем уходе

Тем не менее правительство Грузии все же приняло решение объявить мораторий на строительство плотины ГЭС на Риони на срок от 9 до 12 месяцев.

Правительство Грузии в 2019 году предоставило право на разработку, строительство, владение и эксплуатацию каскада Намахвани ГЭС турецкой компании ENKA и норвежской компании Clean Energy Group. Инженерное сооружение будет занимать территории сразу двух муниципалитетов: Цагери и Цхалтубо.

Намахвани ГЭС будет состоять из каскада двух ГЭС: одной – с плотиной площадью в 1 кв. км, а второй – площадью в 5,1 кв. км. При этом с помощью плотины и шлюзов будет регулироваться уровень воды, чтобы не допустить наводнений в ущелье.

После завершения проекта годовое производство электроэнергии в Грузии увеличится на 15%. В строительство каскада будет вложено 830 миллионов долларов.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Протесты вокруг строительства Намахвани ГЭС (107)
Теги:
Протест, строительство, ГЭС, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Разрушенная наводнением территория Тбилисского зоопарка. Из серии Тбилисское наводнение 13 июня
Смытые дома, хищники на улицах и десятки смертей – фото наводнения в Тбилиси
Ужасная авария: грузовик протаранил легковушки в Тбилиси - видео
Ужасная авария: грузовик протаранил легковушки в Тбилиси - видео
Чемпионат Европы 2020: где и когда пройдут матчи
Чемпионат Европы 2020: где и когда пройдут матчи
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться