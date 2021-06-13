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Директор инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе

Ограничения при "третьей волне" COVID Грузии не ужесточала - инфекционист

photo: Tengiz Tsertsvadze / FB
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (402)
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https://sputnik-georgia.ru/society/20210613/252011735/Ogranicheniya-pri-tretey-volne-COVID-Gruzii-ne-uzhestochala---infektsionist.html

Страна не вводила новые ограничения, при этом вакцинация в Грузии началась поздно, а показатель ношения масок довольно низкий, заявил врач

ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Руководитель Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе считает, что во время так называемой "третьей волны" коронавируса ограничения в Грузии были мягче, чем в большинстве европейских стран.

По словам Церцвадзе, он не является сторонником жестких ограничений и так называемого "локдауна".

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"Мы не только не сторонники локдауна и закрытия, а наоборот, мы делаем все возможное с Министерством здравоохранения и NCDC, чтобы свести запреты и ограничения в стране к минимуму и как можно скорее вернуться к нормальной жизни. Результат тоже виден - в Грузии во время так называемый "третьей волны" все ограничения были намного мягче и легче, чем в большинстве европейских стран, а теперь практически все запреты и ограничения сняты, оставив только комендантский час и тот на минимальное время", - написал Церцвадзе на своей странице в Facebook.

Как отметил главный инфекционист, страна достигла этого, несмотря на то, что вакцинация в Грузии началась поздно, а показатель ношения масок довольно низкий.

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Тенгиз Церцвадзе также подчеркнул, что нередко на интернет-платформах появляется непроверенная информация и ему приписывают те высказывания, которых он никогда не говорил.

Во избежании недоразумений Церцвадзе попросил население использовать только информацию, опубликованную на его страницах Facebook или на странице Тбилисского центра инфекционных заболеваний, СПИДа и иммунологии.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (402)
Теги:
Ограничения, Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Грузия

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