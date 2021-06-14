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Каха Каладзе

"Это было шоком" – Каха Каладзе рассказал о своей болезни

photo: press-service of the Tbilisi City Hall / FB
Общество
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Каладзе заявил, что у него никогда не было проблем со здоровьем, поэтому внезапно возникшее головокружение стало полной неожиданностью

ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе впервые после возникших проблем со здоровьем, о которых стало известно в марте этого года, публично рассказал о своих переживаниях.

По словам мэра Тбилиси, у него никогда не было проблем со здоровьем, поэтому внезапно возникшее головокружение стало полной неожиданностью, к которой он не был готов.

Мэр столицы Грузии Каха Каладзе
photo: Tbilisi City Hall / FB
"Чувствую себя хорошо" – Каха Каладзе с понедельника выходит на работу

"Я не пью, не курю, занимаюсь спортом и веду здоровый образ жизни, поэтому болезнь стала для меня шоком", – рассказал Каладзе в эфире телеканала Imedi.

По его словам, вначале он подумал, что дело в давлении и выпил сразу два лекарства. После чего состояние ухудшилось, давление упало и "началась паника".

"Это случилось приблизительно в шесть-семь часов утра. Я попытался встать с кровати и почувствовал головокружение. Это была полная катастрофа. Началось жуткое головокружение", – сказал градоначальник.

Как рассказал Каладзе, им с женой пришлось вызвать скорую и его срочно госпитализировали. После обследования выяснилось, что дело в проблеме с вестибулярным аппаратом.

"Оказалось, что это никак не связано с давлением, а связано в вестибулярным аппаратом, который есть у каждого... И сегодня иногда у меня бывают приступы головокружения, но теперь я знаю, что это и готов к этому", – рассказал Каладзе.

По словам мэра, проблемы со здоровьем спровоцировал, скорее всего, стресс.

Каха Каладзе принимает участие в голосовании
© Sputnik / STRINGER
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43-летний Каладзе был госпитализирован в одну из тбилисских клиник с диагнозом вестибулопатия (нарушение функции вестибулярного анализатора). 4 апреля его выписали из стационара, и он продолжал лечение дома. На днях Каладзе выехал за границу для того, чтобы провести дополнительные обследования.

Очередные выборы в органы местной власти пройдут осенью этого года. Ранее грузинские СМИ писали, что Каладзе планирует покинуть правящую партию и уйти из политики. Тут же уточнялось, что действующий градоначальник хочет вернуться в Милан, где когда-то построил успешную карьеру футболиста.

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Теги:
Каха Каладзе, Тбилиси, Грузия

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