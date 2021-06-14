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Благотворительный центр абитации и реабилитации Серафим

Благотворительный центр реабилитации "Серафим" открылся в Уреки

photo: Lia Sergeeva / FB
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210614/252013127/Blagotvoritelnyy-tsentr-reabilitatsii-Serafim-otkrylsya-v-Ureki-.html

В центре "Серафим" собрана сильная профессиональная команда врачей и медсестер с успешным и продолжительным опытом работы с "особыми детьми"

ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Торжественное открытие благотворительного, бесплатного для пациентов Центра абилитации и реабилитации "Серафим", созданного на пожертвования для лечения и восстановления детей с инвалидностью от 0 до 18 лет, состоится в Уреки 14 июня. 

Ребенок катается верхом на лошади
© photo: Sputnik / Александр Уткин
Реабилитационный центр для детей с ДЦП в Уреки - от мечты к реальности

Центр "Серафим" построен по инициативе создателя одноименного благотворительного фонда Лии Сергеевой, действующего в Грузии с 2017 года.

Мотивацией создать фонд, а позже – стать основателем и идейным вдохновителем проекта строительства центра в Уреки стала личная история. Третий ребенок Лии – Серафим – первые 11 дней жизни провел на искусственной вентиляции легких, перенес операцию на открытом сердце, инсульт.

За спиной семьи длинный путь восстановления. Частичная реабилитация Серафима случилась именно на побережье Уреки. Песочные ванны дали скачок психического и физического развития. Ребенок, который до этого не разговаривал, начал произносить до 5 слов в день. Усилилась физическая активность.

"Я верю, что наш благотворительный реабилитационный центр поможет не только Серафиму, но и вашему ребенку!" – говорит Лия Сергеева.

Главный фокус процедур абилитации и реабилитации направлен на коррекцию физической задержки развития. В центре "Серафим" собрана сильная профессиональная команда врачей и медсестер с успешным и продолжительным опытом работы с "особыми детьми". 

Как отмечают в Центре, с развитием "Серафима" и сбором средств планируется привлечение специалистов кинезиологических методик: Войта, Бобат, Фельденкрайз и ABM. Сейчас в центре "Серафим" установлены комплексы инклюзивных скалодромов и автодром для передвижения на уникальных динамических вертикализаторах авторской запатентованной разработки К. З. Пономарева: "Катюша", беговел, ролики для детей с ДЦП и другими заболеваниями опорно-двигательного аппарата, а также инклюзивных ходунках и ховербордах.

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