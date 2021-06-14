Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 311

ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 311. Скончались 12 человек.
По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 354 276 случаев заражения.
Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 936 человек, с начала пандемии вылечились 340 328 пациентов. Скончались 5 060.
За сутки сделано 10 442 теста, в том числе 5 216 на антиген и 5 226 ПЦР-тестов.
Показатель инфицирования: за сутки – 2,98%, за последние 14 дней – 2,61%, за последние семь дней – 2,3%.
Прививки сделали человек 207 470, в том числе за последние сутки – 728.
В карантине в данное время находятся 34 человека, в стационарах – 3 175, в ковид-гостиницах – 596.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.
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