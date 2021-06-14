COVID-статистика Грузии – случаи инфицирования снизились

К этому времени в стане 692 пациента считаются тяжелыми, из них 194 подключены к аппарату искусственного дыхания

ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. В Грузии за минувшие сутки сделано 10 442 теста на коронавирус, 5 216 – на антиген, 5 226 – ПЦР-тестов и выявлено 311 новых случаев инфекции, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

С начала пандемии в Грузии зафиксировано 354 276 случаев инфицирования.

За минувшие сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 936 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 340 328 пациентов.

Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за минувшие сутки скончались 12 человек, а с начала пандемии – 5 060.

Из 311 новых случаев в Тбилиси зафиксировано 192 случая, Аджарии – 34, Имерети – 13, Квемо Картли – 26, Шида Картли – 6, Самегрело - Земо Сванети – 23, Кахети – 12, Мцхета-Мтианети – два, Самцхе-Джавахети – три, Гурии и Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – ни одного.

На данный момент в Грузии 8 862 активных случаев, из них 3 175 нуждается в стационарном лечении. Состояние 692 пациентов тяжелое, 194 человека подключены к аппарату искусственного дыхания. 596 человек находятся в ковид-гостиницах. 5 091 человек проходит курс лечения дома.

В карантинных пространствах остаются 34 человека, а в самоизоляции – 11 890.

Показатель положительности по данным на 13 июня составляет 2,98%, за две недели – 2,61%, за семь дней – 2,30%.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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