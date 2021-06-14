Грузия отмечает День защиты прав лиц с ОВЗ

Министр образования и науки Грузии поблагодарил всех людей, которые помогают и всячески поддерживают лиц с ограниченными возможностями

ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. В Международный день защиты лиц с ограниченными возможностями, который отмечается 14 июня, министр образования и науки Грузии Михаил Чхенкели сделал обращение и поблагодарил всех работающих с гражданами, особенно нуждающимся в помощи и поддержке.

Сегодняшний день еще раз напоминает, что главной задачей является дать возможность людям с ОВЗ получить равноправное, доступное и качественное образование, отмечает Чхенкели.

"Наша команда работает каждый день для создания такой системы образования, которая будет ориентирована на разные нужды каждого индивида. Важно защищать их фундаментальное право получить образование, поскольку без образования невозможно преодолеть барьеры. От всего сердца благодарю всех, кто вместе с министерством образования и науки вносит свой вклад в эту важную и гуманную миссию", – заявил Чхенкели.

Министр уверен, что с помощью совместных усилий в Грузии права лиц с ограниченными возможностями будут еще более защищенными.

В связи с сегодняшним днем, 14 июня в городе Кутаиси (Имерети) пройдет форум трудоустройства лиц с ограниченным возможностями, слоганом которого является "Ты можешь!". Организаторами форума являются администрация президента Грузии и Государственное агентство содействия трудоустройству.

На форуме 22 компании предложат лицам с ОВЗ более ста вакансий. На форуме будут представлены рабочие места из разных сфер, в том числе из потребительской отрасли, продаж, страховой сферы, пищевого производства и торговли.

Форум трудоустройства для лиц с ОВЗ в Кутаиси начнется в 13:00 и продлится до 16:00.

День защиты прав лиц с ОВЗ отмечают в Грузии с 2003 года.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.