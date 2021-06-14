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Эпидемия коронавируса. Полиция следит за ношением масок и соблюдением ограничений в Грузии

Ковид-ограничения в Грузии: нарушать установленные ограничения стали меньше

photo: Patrol Police of Georgia / FB
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (406)
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Sputnik Грузия
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За нарушение масочного режима в Грузии полагается штраф в 20 лари, а за появление на улице во время действия так называемого "комендантского часа" – две тысячи

ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. В Грузии за минувшие сутки зафиксировано 261 нарушение ограничений, введенных в стране из-за пандемии коронавируса, говорится в сообщении на сайте МВД.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране действуют строгие ограничения: обязательное ношение масок на улице и ограничение на передвижение с 23:00 до 04:00, так называемый "комендантский час".

За последние 24 часа штраф в 20 лари (примерно 6 долларов) за нарушение правил ношения масок выписаны 164 гражданам. Еще 53 человека заплатили двойной штраф за повторное появление в общественных местах без масок.

Остальные нарушения – это игнорирование запрета на появление на улице в ночное время. За последние сутки оштрафовали 44 человека.

Размер штрафа за нарушение ограничения на передвижение в ночные часы составляет две тысячи лари (586,5 доллара) с физического лица и 10 тысяч лари (2,9 тысячи долларов) – с юридического.

Эпидемиологи полагают, что масочный режим в Грузии сохранится минимум год, пока вакцинацию от коронавируса не пройдет 70% населения. 

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (406)
Теги:
Ограничения, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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