Ваша очередь, доктор – в Тбилиси идет вакцинация медперсонала

Медики проходят вакцинацию китайским препаратом Sinovac в тбилисской Республиканской больнице. К их услугам 30 кабинетов, специально оборудованных для вакцинации

ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Вакцинация врачей и медицинских работников в тбилисской Республиканской больнице.

Около 30 человек вакцинируются китайским препаратом Sinovac. Врачи, которые уже второй год ведут самоотверженную борьбу с коронавирусом, отмечают, насколько важна их иммунизация для безопасной работы с пациентами.

Медики призывают коллег и всех граждан сделать прививку, чтобы защититься и быстрее справиться с пандемией.

"У нас двойная ответственность – не только перед собой и нашим окружением, но и перед нашими пациентами. Поэтому так важно максимально вакцинировать всех врачей", – заявил журналистам врач Георгий Мерабишвили.

По словам клинического директора тбилисской Республиканской больницы Нодара Чимакадзе, в клинике на данный момент 30 кабинетов для вакцинации, и все они работают с полной нагрузкой. В ближайшем будущем клиника намерена увеличить количество пространств для вакцинации.

В Грузии с 14 июня возобновилась регистрация на вакцинацию китайским препаратом Sinovac. Что касается регистрации на вторую дозу Sinovac, то она началась 9 июня. Те граждане, которые не успеют зарегистрироваться на вторую дозу данной вакцины, смогут это сделать с 14 июня. В этот день система откроется как для тех, кто хочет сделать первую дозу вакцины, так и для тех, кому предстоит вторая прививка.

Вторую дозу Sinovac нужно делать после 14-28 дней после первой дозы.

Для регистрации на прививку нужно перейти на сайт: booking.moh.gov.ge или же позвонить на номер 1522.

1 июня Sinovac получил авторизацию ВОЗ. Она рекомендована для прививки лиц старше 18 лет.

Настоящее название данной вакцины CoronaVac. Она разработана китайской биофармацевтической компанией Sinovac, поэтому больше известна по имени производителя. Вакцина представляет собой химически инактивированную цельновирусную вакцину против COVID-19. Начиная с середины 2020 года вакцина-кандидат проходила клинические исследования фазы III.

По последним данным, в Грузии вакцину от коронавируса сделали 207 470 человек, из них две полные дозы сделали 66 265 граждан.

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