16:13 14 Июня 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.8523
  • 100 RUB4.4253
  • USD3.1701
Поиск
Пандемия коронавируса - вакцины Pfizer, Moderna и AstraZeneca

Когда и сколько доз вакцины получит Грузия в ближайшее время

© AFP / CHRISTOF STACHE
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (409)
31 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/04/1a/251563947.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210614/252015562/Kogda-i-skolko-doz-vaktsiny-poluchit-Gruziya-v-blizhayshee-vremya.html

Новые партии вакцины начнут поступать в страну с июля. В общей сложности ожидаются поставки 3,2 миллиона доз препаратов разных компаний

ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Вакцины шести компаний поступят в страну в ближайшее время, сообщает Минздрав Грузии.

В период с июля по октябрь Грузия получит 3 миллиона 200 тысяч доз вакцин разных компаний, в частности, в страну поступят такие препараты, признанные ВОЗ, как Pfizer, Sinopharm, Sinovac, Novovax, Jonson&Jonson. В июне Грузия получит 43 тысячи доз вакцины AstraZeneca.

Эпидемия коронавируса - вакцинация населения
© Sputnik / STRINGER
Регистрация на вакцинацию препаратом Sinovac возобновляется в Грузии с 14 июня

"Вакцинация – это правильный выбор для того, чтобы защитить себя, семью и общество от коронавируса. Вакцинация снижает риск инфицирования, болезни и смертности. Она является одним из самых эффективных средств для того, чтобы остановить пандемию", – отмечают в ведомстве.

Вакцинация от коронавируса в Грузии началась 15 марта.

По последним данным, в Грузии вакцину от коронавируса сделали 207 470 человек, из них две полные дозы сделали 66 265 граждан. 

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (409)
Теги:
Минздрав, Вакцина, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Разрушенная наводнением территория Тбилисского зоопарка. Из серии Тбилисское наводнение 13 июня
Смытые дома, хищники на улицах и десятки смертей – фото наводнения в Тбилиси
Бегемот Беги и тбилисское наводнение - шесть лет спустя
Бегемот Беги и тбилисское наводнение - шесть лет спустя
Чемпионат Европы 2020: где и когда пройдут матчи
Чемпионат Европы 2020: где и когда пройдут матчи
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться