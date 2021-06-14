Когда и сколько доз вакцины получит Грузия в ближайшее время

Новые партии вакцины начнут поступать в страну с июля. В общей сложности ожидаются поставки 3,2 миллиона доз препаратов разных компаний

ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Вакцины шести компаний поступят в страну в ближайшее время, сообщает Минздрав Грузии.

В период с июля по октябрь Грузия получит 3 миллиона 200 тысяч доз вакцин разных компаний, в частности, в страну поступят такие препараты, признанные ВОЗ, как Pfizer, Sinopharm, Sinovac, Novovax, Jonson&Jonson. В июне Грузия получит 43 тысячи доз вакцины AstraZeneca.

"Вакцинация – это правильный выбор для того, чтобы защитить себя, семью и общество от коронавируса. Вакцинация снижает риск инфицирования, болезни и смертности. Она является одним из самых эффективных средств для того, чтобы остановить пандемию", – отмечают в ведомстве.

Вакцинация от коронавируса в Грузии началась 15 марта.

По последним данным, в Грузии вакцину от коронавируса сделали 207 470 человек, из них две полные дозы сделали 66 265 граждан.

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