Когда полиция покинет ущелье Риони на западе Грузии

Подготовительные работы в ущелье не оказывают существенного влияния на экологию и компания имеет разрешение, заявила министр

ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Как только противники строительства каскада Намахвани ГЭС на западе Грузии публично пообещают проводить свой протест мирно и не мешать компании-инвестору, тогда полиция покинет село Гумати и ущелье Риони, заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава на брифинге после заседания правительства.

По словам главы экономического ведомства, в документе, предложенном европейскими медиаторами, четко сказано о необходимых гарантиях.

В субботу, 12 июня, при участии заместителя директора Энергетического объединения секретариата ЕС и председателя Центра переговоров и разрешения споров Дирка Бушле лидеры протестного движения провели переговоры с заместителями глав Минсельхоза и Минэкономики Грузии. Встреча продолжалась девять часов. В результате присутствующим удалось достичь соглашения.

ЕС обращает внимание на ряд основных вопросов: часть из них касается непосредственно проекта, роли противников строительства каскада Намахвани ГЭС и реакции МВД на их действия, публикации отчетов о ходе подготовительных работ.

Согласно документу, защитники ущелья Риони продолжат мирный протест, не блокируя вход на строительную площадку, после чего полиция ликвидирует заграждения и обеспечит доступ протестующих к главной дороге. Произойти это должно уже к пятнице, 18 июня.

"Единственная задача, из-за чего полиция там находится, чтобы был мир, не возник конфликт между сторонами. Были тому печальные примеры. Поэтому, как только мы получим от активистов хотя бы предварительное публичное обещание, что они продолжат свой протест мирно и не будут мешать компании. Если у нас будут гарантии, что эта ответственность будет распределена, проблема будет тотчас решена", - сказала министр.

По словам Турнава, что касается подготовительных работ в ущелье, то они не оказывают существенного влияния на экологию. Компания имеет разрешение, и его нельзя оспаривать без какой-либо причины, без обоснования и оправдания.

Протест противников строительства каскада Намахвани ГЭС в ущелье реки Риони в регионе Имерети продолжается уже почти восемь месяцев. После ряда масштабных акций в Кутаиси, протестующие из регионов Грузии 23 мая собрались в Тбилиси. Они поставили правительству ультиматум, потребовав отставки министра экономики и немедленного разрыва контракта с турецкой компанией ENKA, строящей ГЭС, пригрозив "парализовать столицу". После того, как требования выполнены не были, активисты вернулись в ущелье Риони, где пытаются помешать строительству на месте.

Тем не менее правительство Грузии все же приняло решение объявить мораторий на строительство плотины ГЭС на Риони на срок от 9 до 12 месяцев.

Правительство Грузии в 2019 году предоставило право на разработку, строительство, владение и эксплуатацию каскада Намахвани ГЭС турецкой компании ENKA и норвежской компании Clean Energy Group. Инженерное сооружение будет занимать территории сразу двух муниципалитетов: Цагери и Цхалтубо.

Намахвани ГЭС будет состоять из каскада двух ГЭС: одной – с плотиной площадью в 1 кв. км, а второй – площадью в 5,1 кв. км. При этом с помощью плотины и шлюзов будет регулироваться уровень воды, чтобы не допустить наводнений в ущелье. После завершения проекта годовое производство электроэнергии в Грузии увеличится на 15%. В строительство каскада будет вложено 830 миллионов долларов.

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