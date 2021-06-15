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Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1092

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (410)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210615/252023298/Chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-Gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-1092.html

За последние 24 часа от коронавируса скончались 23 человека, из ковид-клиник страны выписаны 775 пациентов, а с начала пандемии вылечились 341 103

ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1092. Скончались 23 человека.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 355 368 случаев заражения.

 

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© AFP / CHRISTOF STACHE
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Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 775 человек, с начала пандемии вылечились 341 103 пациентов. Скончались 5083.

За сутки сделано 29 734 теста, в том числе 20 425 на антиген и 9309 ПЦР-тестов.

Показатель инфицирования: за сутки - 3,67%, за последние 14 дней - 2,6%, за последние семь дней – 2,33%.

Прививки сделали 212 163 человек, в том числе за последние сутки - 4596.

В карантине в настоящее время находятся 34 человека, в стационарах - 3059, в ковид-гостиницах – 595.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (410)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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