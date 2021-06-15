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Конец учебного года

Ура, каникулы! – в школах Грузии завершился учебный процесс

© Sputnik / STRINGER
Общество
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Sputnik Грузия
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Заместитель министра образования поздравила ребят с окончанием учебы из школы, которая находится в самом высокогорном селе Грузии - Шатили

ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. У школьников Грузии начались летние каникулы, в стране официально завершился учебный процесс и дети попрощались с педагогами до сентября.

С завершением учебного процесса из школы высокогорного села Шатили (регион Мцхета-Мтианети) школьников и педагогов поздравила замминистра образования и науки Грузии Екатерина Дгебуадзе.

Первая тбилисская гимназия. Учеба и образование
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Дгебуадзе вместе с губернатором Мцхета-Мтианети Давидом Нозадзе побывала Шатили и лично поздравила учеников, их родителей и педагогов с завершением учебы. Дгебуадзе поблагодарила все школы страны, их педагогов за максимальную осторожность, которую они проявляли в течение всего года и соблюдали протокол по предотвращению распространения коронавируса, и выразила надежду, что новый учебный год вновь возобновится в школьных стенах.

Дгебуадзе назвала нынешний учебный год особенным, поскольку учебный процесс проходил на фоне точечных ограничений из-за распространения коронавируса. Однако, несмотря на сложное эпидемиологическое положение, учебный процесс завершился в классных комнатах.

Что касается школы Шатили, в ближайшее время здесь планируется начать строительство столовой, которая в марте этого года полностью сгорела.

В Шатильской школе всего четыре ученика. Она единственная в радиусе 50 километров в высокогорной Хевсурети, поэтому в свое время было решено сделать ее школой-пансионом. Ее полностью отремонтировали летом 2020 года, проект обошелся в 160 тысяч лари (около 54 тысячи долларов), однако осенью того же года она сгорела.

Ираклий Гарибашвили
photo: Government of Georgia / FB
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Уникальное село Шатили расположено высоко в горах Хевсурети в регионе Мцхета-Мтианети, на севере Грузии. Село известно своими средневековыми каменными башнями и претендует на звание памятника культурного наследия ЮНЕСКО. В Шатили ведет одна из самых опасных дорог в стране.

Зимой продукты и медикаменты в Шатили доставляют на вертолете, так как автомобильная дорога становится непроходимой из-за снега.

В теплое время года сюда часто приезжают туристы, а вот местных жителей очень мало. По данным переписи населения от 2014 года, в общине Шатили зарегистрировано 48 жителей, а в самом Шатили — 22. 

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Теги:
Каникулы в школах, Школы, Грузия

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