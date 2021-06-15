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Эпидемия коронавируса - вакцинация вакциной Pfizer

Программа вакцинации в Грузии будет расширена с июля

© AFP / FRED TANNEAU
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (414)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210615/252026639/Programma-vaktsinatsii-v-Gruzii-budet-rasshirena-s-iyulya.html

Со следующего месяца по всей стране будут созданы дополнительные места для вакцинации населения, а число медбригад увеличено вдвое. Минздрав Грузии также обустроит специальные пункты вакцинации в общественных пространствах

ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Программа вакцинации против коронавируса в Грузии будет расширена с июля, межведомственный координационный совет рассмотрел соответствующий план, заявила на брифинге замминистра здравоохранения Тамар Габуния.

Программа вакцинации будет расширена как в Тбилиси, так и в регионах за счет тех доз, которые будут доставлены в Грузию летом. По словам Габуния, с июля в Грузии будет достаточное количество вакцин для того, чтобы начать расширенную кампанию вакцинации. В конце июня страна ждет 43 тысячи доз вакцины AstraZeneca.

Пандемия коронавируса - вакцины Pfizer, Moderna и AstraZeneca
© AFP / CHRISTOF STACHE
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"В июле как в Тбилиси, так и регионах расширится программа вакцинации, будут созданы дополнительные места, в медучреждениях будут добавлены бригады, в общественных пространствах будут обустроены центры вакцинации", - заявила Габуния.

На данный момент в Грузии работают 184 бригады. По словам Габуния, нужно мобилизовать столько же к началу массовой вакцинации.

Минздрав Грузии активно работает с клиниками. Дополнительно 16 клиник и 15 учреждений первичного здравоохранения в Тбилиси готовы поэтапно включиться в программу вакцинации, отметила Габуния.

Габуния также сообщила, что разрабатывается пакет, который будет предложен полностью вакцинированным людям. По ее словам, в этом направлении важна и ответственность компаний, чтобы они поощряли сотрудников к вакцинации.

"Мы также рассматриваем модификацию режима обязательного тестирования. То есть режим обязательного тестирования поэтапно будет заменен процессом вакцинации, и вакцинированные люди больше не будут обязаны делать тесты", - заявила Габуния, добавив, что рассматривается введение пакета определенных скидок для лиц с так называемыми "зелеными пропусками".

По последним данным, в Грузии вакцину от коронавируса сделали 212 163 человека, из них две полные дозы сделали 69 197 граждан. 

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (414)
Теги:
Вакцинация, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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