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Амиран Гамкрелидзе

Сколько человек заболели коронавирусом в Грузии после вакцинации?

photo: Government of Georgia / FB
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (414)
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Sputnik Грузия
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Медики убедились, что вакцина не спасает от заражения коронавирусом, но позволяет перенести его в более легкой форме

ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Две полные дозы вакцины от коронавируса в Грузии сделали 69 197 граждан, из них 0,2% были инфицированы, заявил на брифинге глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

К этому времени в Грузии вакцинировано 212 163 человека. Среди привитых одной дозой показатель инфицирования составляет 0,8%.

По словам Гамкрелидзе, у большей части вакцинированных болезнь протекала в легкой форме.

Эпидемия коронавируса - вакцинация вакциной Pfizer
© AFP / FRED TANNEAU
Программа вакцинации в Грузии будет расширена с июля

Главный эпидемиолог Грузии также сообщил, что граждане, перенесшие коронавирус, смогут сделать вакцину раньше четырех месяцев после перенесения инфекции. По его словам, сокращение периода между инфицированием и вакцинацией планируется в июле, когда у страны будет достаточное количество вакцин. 

"В некоторых странах практикуют вакцинацию перенесших коронвирус через один-три месяца, у некоторых – два. Мы пересмотрим этот вопрос и будем ориентироваться на лучшую практику и опыт, и, наверное, в июле этот период будет сокращен", - заявил Гамкрелидзе.

Что касается динамики процесса вакцинации в Грузии, то, по словам Гамкрелидзе, в марте средний дневной показатель прививок составлял 450, в апреле – 1200, мае – 3500, июне – 5200 человек.

Вакцинация от коронавируса в Грузии началась 15 марта  с медперсонала и постепенно стала расширяться и охватывать другие группы населения.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (414)
Теги:
Амиран Гамкрелидзе, Вакцинация, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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