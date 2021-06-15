Главный эпидемиолог Грузии призвал всех вакцинироваться перед началом нового учебного года

Амиран Гамкрелидзе пообещал, что к середине лета в стране будет достаточное количество вакцин и они будут даже на выбор

ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Перед началом нового учебного года студенты, лекторы, педагоги школ должны сделать две дозы вакцины против коронавируса, заявил на брифинге глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

По словам главного эпидемиолога Грузии, летом нужно сделать максимальное количество прививок.

"Все педагоги в университетах и все студенты перед началом учебы должны быть дважды вакцинированы, так же, как и все учителя в школах, чтобы школы были безопасными для детей. В июле и августе у нас будет достаточное количество вакцин, даже можно будет делать выбор. Так что прививайтесь все", - заявил Гамкрелидзе.

В Грузии 15 июня завершился учебный процесс. По последним данным министерства образования и науки страны, коронавирус был выявлен у 0,2% педагогов и персонала школ, а также у 0,04% учеников.

Под конец учебного года в дистанционном режиме работали 52 школы и 139 отдельных классов. На основе личной просьбы, дистанционно преподавали 120 педагогов, относящихся к группе риска.

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