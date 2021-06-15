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Китайская вакцина Pfizer

Главный эпидемиолог Грузии призвал всех вакцинироваться перед началом нового учебного года

© REUTERS / BRIAN SNYDER
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (416)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210615/252028023/Glavnyy-epidemiolog-Gruzii-prizval-vsekh-vaktsinirovatsya-pered-nachalom-novogo-uchebnogo-goda.html

Амиран Гамкрелидзе пообещал, что к середине лета в стране будет достаточное количество вакцин и они будут даже на выбор

ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Перед началом нового учебного года студенты, лекторы, педагоги школ должны сделать две дозы вакцины против коронавируса, заявил на брифинге глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

По словам главного эпидемиолога Грузии, летом нужно сделать максимальное количество прививок.

Эпидемия коронавируса - вакцинация вакциной Pfizer
© AFP / FRED TANNEAU
Программа вакцинации в Грузии будет расширена с июля

"Все педагоги в университетах и все студенты перед началом учебы должны быть дважды вакцинированы, так же, как и все учителя в школах, чтобы школы были безопасными для детей. В июле и августе у нас будет достаточное количество вакцин, даже можно будет делать выбор. Так что прививайтесь все", - заявил Гамкрелидзе.

В Грузии 15 июня завершился учебный процесс. По последним данным министерства образования и науки страны, коронавирус был выявлен у 0,2% педагогов и персонала школ, а также у 0,04% учеников.

Под конец учебного года в дистанционном режиме работали 52 школы и 139 отдельных классов. На основе личной просьбы, дистанционно преподавали 120 педагогов, относящихся к группе риска. 

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (416)
Теги:
Амиран Гамкрелидзе, Вакцинация, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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