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Молоток судьи

Бедность не порок: суд в Грузии вернул детей матери

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Общество
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Sputnik Грузия
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Суд счел, что бедность не причина, чтобы разлучать детей с матерью, и социальная служба должна была не забирать детей, а оказать семье помощь

ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Тбилисский городской суд признал незаконным разлучение детей с семьей из-за бедности, говорится в сообщении на сайте НПО "Партнерство за права человека" (PHR).

По оценке неправительственной организации, данное решение является беспрецедентным.

Здание МВД Грузии на Кахетинском шоссе
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Судья Давид Церетели признал перевод детей в приемную семью и разлучение с биологической семьей незаконным, а с целью возмещения морального ущерба трое пострадавших детей получат компенсацию в размере 35 тысяч лари (примерно 11 тысяч долларов).

По информации НПО, социальная служба два года назад, без укрепления семьи, незаконно забрала детей из дома и разлучила их с матерью.

В течение двух лет дети жили под стрессом вдали от матери.

Суд признал это обстоятельство незаконным и удовлетворил иск неправительственной организации "Партнерство за права человека". 

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Теги:
Дети, Суд, Грузия

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