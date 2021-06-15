Контракция – на западе Грузии выступили в поддержку Намахвани ГЭС

Акция в поддержку строительства ГЭС проходит спустя три дня после начала переговоров между противниками строительства и правительством Грузии при участии европейских медиаторов

ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Акция с требованием строительства Намахвани ГЭС прошла в селе Офурчхети Цхалтубского муниципалитета на западе Грузии.

Протест активистов движения "Защитники ущелья Риони" продолжается уже почти восемь месяцев. Все это время протестующие находятся в палаточном городке сразу на нескольких локациях в Цхалтубском муниципалитете. Уже почти месяц они перекрывают дорогу к селу Намохвани и к непосредственному месту ведения компанией-подрядчиком строительных работ. От села Намохвани противников строительства каскада Намахвани ГЭС разделяют металлические ограждения, установленные полицией.

Участники сегодняшней акции требуют строительства гидроэлектростанции и говорят о травле в свой адрес со стороны противников строительства активистов движения "Защитники ущелья Риони".

Несколько десятков протестующих обращаются к властям за помощью и говорят, что если их безопасность не будет защищена, они проведут масштабную акцию.

По словам собравшихся, некоторые из них работают на строительстве ГЭС, но им не дают работать и зарабатывать на жизнь.

"Компания ENKA трудоустроила людей и дала им возможность жить нормально. Сейчас строительство не может идти по плану. Они не пропускают горючее и даже не запускают машину с хлебом. Кто имеет право ограничивать нашу нормальную жизнь", – заявила один из протестующих.

Участники акции утверждают, что строительство электростанции – это единственный способ развивать ущелье.

Это первая контракция подобного рода, направленная против активистов движения "Защитников ущелья Риони".

Примечательно, что акция в поддержку строительства ГЭС проходит спустя три дня после начала переговоров между противниками строительства и правительством Грузии при участии европейских медиаторов.

Один из организаторов протестного движения против строительства Намахвани ГЭС Варлам Голетани назвал акцию в поддержку строительства ГЭС "управляемой строительной компанией".

"Наверное, этот процесс управляем компанией, якобы люди требуют строительства ГЭС. Такие люди тоже существуют, но позиция большей части населения по этой теме уже известна", – сказал Голетиани.

По его словам, противники строительства ГЭС не ставят перед собой цель запугать кого-то, а хотят информировать население о проекте.

В субботу, 12 июня, при участии заместителя директора Энергетического объединения секретариата ЕС и председателя Центра переговоров и разрешения споров Дирка Бушле лидеры протестного движения провели переговоры с заместителями глав Минсельхоза и Минэкономики Грузии. Встреча продолжалась девять часов. В результате присутствующим удалось достичь соглашения.

Посредники обращают внимание на ряд основных вопросов. Часть из них касается непосредственно проекта, роли противников строительства каскада Намахвани ГЭС и реакции МВД на их действия, публикации отчетов о ходе подготовительных работ. Согласно документу, защитники ущелья Риони продолжат мирный протест, не блокируя вход на строительную площадку, после чего полиция ликвидирует заграждения и обеспечит доступ протестующих к главной дороге. Произойти это должно уже к пятнице, 18 июня.

Как заявила накануне глава минэкономики Грузии Натия Турнава, как только противники строительства каскада Намахвани ГЭС на западе Грузии публично пообещают проводить свой протест мирно и не мешать компании-инвестору, тогда полиция покинет село Гумати и ущелье Риони.

Правительство Грузии в 2019 году предоставило право на разработку, строительство, владение и эксплуатацию каскада Намахвани ГЭС турецкой компании ENKA и норвежской компании Clean Energy Group. Инженерное сооружение будет занимать территории сразу двух муниципалитетов: Цагери и Цхалтубо.

Намахвани ГЭС будет состоять из каскада двух ГЭС: одной – с плотиной площадью в 1 кв. км, а второй – площадью в 5,1 кв. км. При этом с помощью плотины и шлюзов будет регулироваться уровень воды, чтобы не допустить наводнений в ущелье. После завершения проекта годовое производство электроэнергии в Грузии увеличится на 15%. В строительство каскада будет вложено 830 миллионов долларов.

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