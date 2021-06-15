Сдать ЕНЭ в Грузии смогут все, даже инфицированные коронавирусом

В этом году на Единые национальные экзамены зарегистрировано 38,4 тысячи абитуриентов, экзамены будут проходить в 25 центрах в основных городах Грузии

ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Абитуриенты, инфицированные коронвирусом, смогут сдать Единые национальные экзамены, заявила замминистра образования и науки Грузии Нуну Мицкевич на пресс-конференции во вторник.

Вместе с ней в пресс-конференции также принимали участие глава Национального центра экзаменов и оценок Сопо Горгодзе и замглавы Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Паата Имнадзе. По их словам, экзаменационный процесс 2021 года пройдет по рекомендациям, установленным Минздравом страны.

Абитуриенты, у которых будет выявлен коронавирус во время ЕНЭ, смогут сдавать экзамены по специально составленному графику.

При этом для всех абитуриентов будут действовать единые правила безопасности: максимально соблюдать соцдистанцию, постоянно носить маску как на экзаменах, так и во время регистрации, часто дезинфицировать руки.

Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья разработал и условия работы персонала, безопасной обработки работ абитуриентов, уборки и дезинфекции экзаменационных центров, туалетов. По словам Имнадзе, абитуриенты и наблюдатели будут допущены только на 50% площади каждого экзаменационного сектора. На каждом рабочем столе будет установлен прозрачный защитный барьер, между столами расстояние будет минимум два метра. Расстояние между столами, расположенными друг за другом, составит один метр.

Кондиционеры будут включены в том случае, если температура воздуха поднимется выше 30 градусов.

По словам Нуну Мицкевич, для абитуриентов будет создана безопасная и комфортная среда, в которой они смогут полноценно проявить себя и свои знания.

Как в прошлом, так и в этом году будут выделены карантинные пространства для абитуриентов, у которых будет зафиксирована температура 37 градусов или выше, но не будет коронавируса.

Единые национальные экзамены 2021 года пройдут в 25 экзаменационных центрах Грузии. Из 25 экзаменационных центров 11 будут размещены в Тбилиси, по три в Кутаиси (Имерети) и Батуми (Аджария), а остальные в Зугдиди (Самегрело - Земо Сванети), Рустави (Квемо Картли), Гори (Шида Картли), Ахалцихе (Самцхе-Джавахети), Телави (Кахети), Озургети (Гурия), Поти (Самегрело - Земо Сванети) и Хуло (Аджария).

Единые национальные экзамены начнутся 1 июля с экзамена по грузинскому языку и литературе. Регистрацию прошли более 38,4 тысячи абитуриентов.

Для того, чтобы стать студентом, следует сдать три обязательных экзамена – грузинский язык и литературу, иностранный язык, и один по выбору – литература, математика, история, география, химия, физика, биология, изобразительное и прикладное искусство или гражданское образование. Отмененный с 2020 года предмет "Общие навыки" абитуриенты будут сдавать только в том случае, если этого потребует тот или иной университет.

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