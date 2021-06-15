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Руководитель лаборатории Лугара Паата Имнадзе

Индийский штамм начинает распространяться и в Грузии

photo: Government of Georgia / FB
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (416)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210615/252029421/Indiyskiy-shtamm-nachinaet-rasprostranyatsya-i-v-Gruzii.html

К этому времени эпидемиологи уже зафиксировали в стране 18 случаев инфицирования индийским штаммом коронавируса

ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Индийский штамм коронавируса начинает распространяться в Грузии, заявил журналистам замглавы Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Паата Имнадзе.

По его словам, эпидемиологи выявили уже 18 случаев этого штамма.

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photo: Government of Georgia / FB
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"Индийский штамм, к сожалению, начал интенсивно распространяться по всей Европе. Увеличились случаи этого штамма и у нас. Носителями в основном являются наши граждане, возвращающиеся из разных стран мира. На сегодняшний день у нас 18 случаев. Это означает, что индийский штамм начинает распространяться", – заявил Имнадзе.

Первый случай индийского штамма в Грузии зафиксировали 27 мая. Он был подтвержден у пяти человек. Из них двое являлись гражданами Грузии. Остальные три – иностранцы. Все пятеро инфицированных имели историю путешествия на Среднем Востоке. Они въехали в Грузию в середине мая.

Индийский штамм коронавируса считают более заразным и устойчивым к антителам. По данным Всемирной организации здравоохранения, он покорил несколько континентов и проник в полсотни стран мира. Специалисты считают индийский штамм коронавируса более опасным, чем другие штаммы, потому что он более агрессивный.

На данный момент в Грузии большая часть инфицированных заражены британским штаммом коронавируса. Он был выявлен в Грузии в конце февраля. Новая мутация коронавируса SARS-CoV-2 была выявлена в Великобритании в середине декабря. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. 

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (416)
Теги:
Индия, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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