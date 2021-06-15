Фестиваль технологий для школьников и абитуриентов пройдет в Кутаиси

ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Фестиваль технологий для школьников и абитуриентов, организованный Университетом бизнеса и технологий, пройдет в Кутаиси 19 и 20 июня.

В вузе поясняют, что мероприятие проводится с целью повышения осведомленности молодежи о технологических возможностях и проблемах.

Серия семинаров пройдет на тему кибергигиены – о том, как безопасно пользоваться Интернетом, предпринимательства – как создать стартап, будучи студентом, и на тему технологических трендов и новостей – что наиболее актуально сегодня и какими будут технологии будущего.

Мероприятия проведет Национальный научный фонд Шота Руставели, в рамках проекта популяризации науки Университета бизнеса и технологий.

Конкурс грантов Национального научного фонда им. Шота Руставели направлен на популяризацию науки среди широкой общественности, на освещение текущих реформ в системе науки, технологий и инноваций Грузии, а также на повышение осведомленности общественности о лучших и выдающихся научно-исследовательских программах и проектах в Грузии.

Для того, чтобы принять участие в воркшопах, необходимо пройти регистрацию по ссылке.

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