Рабочие на строительстве дороги через Рикоти требуют увеличь зарплату

Строительство девятого тоннеля в настоящее время приостановлено, но компания заявляет об отсутствии ресурсов для увеличения зарплат

ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Рабочие на строительстве одного из туннелей на Рикотском перевале (часть международной автомагистрали "Восток-Запад") уже второй день бастуют и требуют повысить зарплату.

По заявлению руководства китайской компании China Railway 23rd Bureau Group Co,, ресурсов, способных удовлетворить требования 40 сотрудников, нет.

Строительство девятого тоннеля в настоящее время приостановлено. Рабочие говорят, что помимо низкой оплаты им приходится работать в невыносимых условиях.

Как сообщает телекомпания Rustavi2, в день рабочие получают 22 лари (около семи долларов). Они требуют увеличить сумму на 10 лари (более трех долларов).

На Рикотском перевале, в целом, планируется строительство современной дороги в 51,6 километра, которая будет включать 96 мостов и 53 тоннеля.

Строительство основных участков дороги планируется завершить к 2022 году, а ввести полностью в эксплуатацию – к 2023 году.

Новая дорога будет соответствовать всем стандартам дорожной безопасности. Стоимость проекта составляет около одного миллиарда долларов.

В результате, если сегодня на дорогу от Красного моста (граница с Азербайджаном) до Сарпи (граница с Турцией со стороны Аджарии) требуется 8 часов, то после завершения строительства магистрали время в пути сократится до 4-4,5 часа.

Дорога через Рикотский перевал является частью автомагистрали Восток-Запад, или Европейской транзитной дороги Е-60. Она является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Киргизия). В Грузии Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря близ порта Поти. На территории Грузии длина коридора составляет 392 километра.

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