В Грузии запускают проект "Shark" в помощь бизнесменам

Грузинский аналог известной во многих странах мира программы предназначен для тех, кто хочет воплотить инновационные бизнес-идеи в жизнь, получить финансирование или развить уже существующий бизнес

ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Грузинский "Первый канал" запускает новый проект "Shark Georgia", который поможет представителям бизнеса в реализации их идей.

Проект направлен на продвижение инвестиций в грузинский бизнес, что особенно важно для малого и среднего бизнеса в постпандемийный период, отмечают авторы.

Грузинский аналог известной во многих странах мира программы предназначен для тех, кто хочет воплотить инновационные бизнес-идеи в жизнь, получить финансирование или развить уже существующий бизнес. Пять бизнесменов оценят возможности участников проекта "Shark Georgia" и решат, стоит ли инвестировать в их идеи.

"Общественная телерадиовещательная компания сосредоточена на развитии индустрии, для чего она вкладывает значительные средства в различные направления, будь то финансирование проектов в области грузинского документального кино или поддержка культурных и спортивных мероприятий. С нового сезона "Shark Грузия" стартует на Первом канале, который представляет собой нечто большее, чем телевизионный формат и является своеобразной площадкой для финансирования новых бизнес-идей", – сказала генеральный директор Первого канала Грузии Тинатин Бердзенишвили.

По словам представителя продюсерской компании "Стэнли Шоу" Ираклия Чхиквадзе, в постпандемийный период накопилось много интересных идей, которые требуют инвестиций. "Мы уверены, что большая часть из них откликнется, потому что "Shark Georgia" – лучший способ развивать бизнес", – сказал Чхиквадзе.

Участвовать в проекте может любой, у кого есть идея и кто знает, как ее реализовать. Заявку можно отправить на сайте проекта.

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