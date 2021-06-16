07:47 16 Июня 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.8492
  • 100 RUB4.4160
  • USD3.1751
Поиск
Общественный вещатель - Первый канал грузинского ТВ, съемочная группа

В Грузии запускают проект "Shark" в помощь бизнесменам

© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
Получить короткую ссылку
12 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/0f/252030873.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210616/252030909/V-Gruzii-zapuskayut-proekt-Shark-v-pomosch-biznesmenam.html

Грузинский аналог известной во многих странах мира программы предназначен для тех, кто хочет воплотить инновационные бизнес-идеи в жизнь, получить финансирование или развить уже существующий бизнес

ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Грузинский "Первый канал" запускает новый проект "Shark Georgia", который поможет представителям бизнеса в реализации их идей.

Проект направлен на продвижение инвестиций в грузинский бизнес, что особенно важно для малого и среднего бизнеса в постпандемийный период, отмечают авторы.

Университет бизнеса и технологий
© Sputnik / Alex Shlamov
Фестиваль технологий для школьников и абитуриентов пройдет в Кутаиси

Грузинский аналог известной во многих странах мира программы предназначен для тех, кто хочет воплотить инновационные бизнес-идеи в жизнь, получить финансирование или развить уже существующий бизнес. Пять бизнесменов оценят возможности участников проекта "Shark Georgia" и решат, стоит ли инвестировать в их идеи.

"Общественная телерадиовещательная компания сосредоточена на развитии индустрии, для чего она вкладывает значительные средства в различные направления, будь то финансирование проектов в области грузинского документального кино или поддержка культурных и спортивных мероприятий. С нового сезона "Shark Грузия" стартует на Первом канале, который представляет собой нечто большее, чем телевизионный формат и является своеобразной площадкой для финансирования новых бизнес-идей", – сказала генеральный директор Первого канала Грузии Тинатин Бердзенишвили.

По словам представителя продюсерской компании "Стэнли Шоу" Ираклия Чхиквадзе, в постпандемийный период накопилось много интересных идей, которые требуют инвестиций. "Мы уверены, что большая часть из них откликнется, потому что "Shark Georgia" – лучший способ развивать бизнес", – сказал Чхиквадзе.

Участвовать в проекте может любой, у кого есть идея и кто знает, как ее реализовать. Заявку можно отправить на сайте проекта.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Актрисы сериала Друзья Дженнифер Энистон и Кортни Кокс
Звезды Голливуда и их отношения: кто с кем дружит в шоу-бизнесе
Туризм в Грузии: черноморское побережье Аджарии ждет гостей - видео
Туризм в Грузии: черноморское побережье Аджарии ждет гостей - видео
Было - стало: состав парламента Грузии 10 созыва
Было - стало: состав парламента Грузии 10 созыва
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться