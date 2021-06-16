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Народный защитник Грузии Нино Ломджария

Омбудсмен обратилась к Патриархии с просьбой допуска в пансион Ниноцминда

photo: Ombudsman / FB
Общество
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Sputnik Грузия
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Народный защитник надеется, что после смены руководства пансиона больше не будет проблем с допуском к детям

ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Омбудсмен Грузии Нино Ломджария обратилась к Патриархии с просьбой дать возможность аппарату Народного защитника осуществить свой мандат в пансионе для детей в Ниноцминда (регион Самцхе - Джавахети).

Ломджария выразила надежду, что после смены руководства пансиона у Народного защитника больше не будет проблем в этом плане.

"Дети находятся под огромным давление и нам должны предоставить возможность осуществить нашу деятельность в мирной среде. У нас есть позитивная надежда, сменилось руководство пансиона и проблема в определенной мере признана, что проблема с коммуникацией была и отношение к Народному защитнику не была приемлемой", - заявила Ломджария журналистам.

Накануне стало известно, что вместо преподобного Спиридона пансионом будет руководит преподобный Яков. На данный момент в пансионе находятся представители Патриархии, а также новое руководство пансиона.

Патриархия Грузии
© Sputnik / Levan Avlabreli
Пансион в Ниноцминда не закроется - итоги встречи в Патриархии Грузии

В министерстве здравоохранения Грузии заявляют, что намерены активно сотрудничать с новым руководством пансиона. Согласно закону, к апрелю 2022 года в стране не должно быть крупных пансионов и сотрудничество планируется в этом направлении.

"Безусловно, министерство дзравоохранения продолжит работать с Патриархией в этом направлении. Подобные решения не принимаются спонтанно. Это требует подготовки и надлежащего планирования, чтобы с учетом лучших интересов детей, их благополучно перевели в другое учреждение. Безусловно, в условиях нового руководства, вероятность того, что эти переговоры продолжатся еще более эффективно, растет", - заявил замминистра здравоохранения Тамар Габуния.

Детский пансион в Ниноцминда
© Sputnik / STRINGER
Скандал вокруг детского пансиона в Ниноцминда: к делу подключается ЮНИСЕФ

Скандал вокруг пансиона для детей в Ниноцминда начался после заявления аппарата Народного защитника – Ломджария сообщила, что сотрудников аппарата омбудсмена не допускают в пансион для проверки сообщений воспитанников о случаях насилия.

В начале июня Тбилисский городской суд удовлетворил исковые требования НПО "Партнерство за права человека" (PHR), поручив соответствующим государственным ведомствам немедленно начать перевод детей из пансиона в Ниноцминда, исходя из возможных рисков для жизни и здоровья несовершеннолетних.

В свою очередь, Патриархия Грузии уже обжаловала решение суда.

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Теги:
Патриархия Грузии, Нино Ломджария, Народный защитник Грузии, Грузия

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