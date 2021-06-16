Глава Минздрава Грузии выздоровела от коронавируса и приступила к работе

Екатерина Тикарадзе заразилась коронавирусом после того, как сделала первую прививку препаратом AstraZenecа

ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе справилась с коронавирус и вернулась к активной работе.

Коронавирус Тикарадзе подтвердили 1 июня.

Министр все это время находилась в самоизоляции. Она продолжала работу в дистанционном режиме. Сотрудники Минздрава, которые имели контакт с ней, также находились в самоизоляции.

Тикарадзе сделала прививку от коронавируса британо-шведским препаратом AstraZenecа 23 марта и после этого заразилась коронавирусом.

Вакцинацию Тикарадзе прошла в присутствии тележурналистов в медицинском центре Сачхере (Имерети), директором которого она была в течение нескольких лет. Тикарадзе отметила, что решила пройти вакцинацию там, где провела "много позитивных лет". Своим поступком она хотела мотивировать медперсонал клиники Сачхере сделать вакцину от коронавируса.

После выздоровления министр здравоохранения сегодня отправляется в Кутаиси (Имерети), где проведет встречи и передаст квартиры 60 вынужденно перемещенным семьям.

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