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Пандемия коронавируса - врач в респираторе

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 811

© AFP / MIGUEL RIOPA
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (418)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210616/252034169/Chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-Gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-811.html

За последние 24 часа от коронавируса скончались 13 человек, из ковид-клиник страны выписаны 672 пациента, а с начала пандемии вылечились 341 775 

ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 811. Скончались 13 человек. 

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 356 179 случаев заражения.

Амиран Гамкрелидзе
photo: Government of Georgia / FB
Сколько человек заболели коронавирусом в Грузии после вакцинации?

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 672 человека, с начала пандемии вылечились 341 775 пациентов. Скончались 5 096.

За сутки сделано 34 668 тестов, в том числе 19 809 на антиген и 14 859 ПЦР-тестов.

Показатель инфицирования: за сутки – 2,34%, за последние 14 дней – 2,54%, за последние семь дней – 2,36%.

Прививки сделали 216 742 человека, в том числе за последние сутки – 4 569.

В карантине в данное время находятся 40 человек, в стационарах – 2 935, в ковид-гостиницах – 599.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (418)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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