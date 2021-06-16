Симптомы индийского штамма коронавируса – о чем предупреждают эпидемиологи Грузии?

Индийский штамм коронавируса считают более заразным и устойчивым к антителам. По данным Всемирной организации здравоохранения, он проник в несколько континентов и полсотни стран мира

ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Индийский штамм распространяется очень быстро и по симптомам отличается от других штаммов, заявил замглавы Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Паата Имнадзе.

По его словам, этот штамм больше похож на обыкновенную простуду и заболевания, напоминающие грипп.

"Это, с одной стороны, опасно, потому что человек может не обратить внимание, особенно молодежь. Вирус может протекать с симптомами простуды. Для самих молодых, к счастью, вирус все еще не протекает тяжело, но для взрослых членов их семьи может оказаться роковым", – сказал Имнадзе в эфире телекомпании Imedi.

Медик также отметил, что вакцинированные лица обязательно должны носить маски среди невакцинированных людей.

"Я могу заразиться "короной", даже если вакцинирован. Вероятность этого очень низка, но все же есть. Правда, вакцинированный менее заразен, но все равно есть вероятность того, что он заразит других. Поэтому, если вы в окружении вакцинированных, то нет проблем – можно снять маску, но если вы в окружении невакцинированных, то маску нужно носить", – пояснил Имнадзе.

В Грузии эпидемиологи выявили 18 случаев индийского штамма коронавируса и объявили об его распространении.

Первые случаи индийского штамма в Грузии зафиксировали 27 мая. Он был подтвержден у пяти человек. Из них двое являлись гражданами Грузии. Остальные три были гражданами других стран. Все пятеро человек, инфицированные индийским штаммом, имели историю путешествия на Среднем Востоке.

Индийский штамм коронавируса считают более заразным и устойчивым к антителам, по данным Всемирной организации здравоохранения, он проник в несколько континентов и полсотни стран мира. Специалисты считают индийский штамм коронавируса более опасным, чем другие штаммы, потому что он более агрессивный.

При этом на данный момент в Грузии большая часть инфицированных заражена британским штаммом коронавируса. Он был выявлен в Грузии в конце февраля. Новая мутация коронавируса SARS-CoV-2 была выявлена в Великобритании в середине декабря. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности.

Что касается количества вакцинированных граждан, то по последним данным их 216 742. Из них 72 015 сделали две полные дозы вакцины.

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