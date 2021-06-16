Жаркое лето в Грузии: Топ-10 самых "горячих" грузинок июня

Жаркое лето уже наступило, а значит пришло время красивых загорелых тел. Многие грузинские красавицы уже подготовились к летнему сезону и во всю делятся "горячими" фотографиями, радуя подписчиков

Sputnik Грузия предлагает узнать о десяти самых-самых привлекательных девушках, которые уже готовы проводить жаркий летний сезон, демонстрируя шикарные формы.

Анано Сахелашвили

У блогера, фотомодели и телеведущей Анано Сахелашвили по-настоящему летний и красочный Instagram. У девушки почти 400 тысяч подписчиков в соцсети. Среди публикаций Анано часто можно заметить ее избранника – футболиста Звиада Лобжанидзе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anano Sakhelashvili 🇬🇪 (@anano_sakhelashvili)

Длинноволосая стройная грузинка часто делится фотографиями в красивых платьях и купальниках, которые только подчеркивают ее фигуру. Поэтому если хотите лицезреть эстетику и красоту грузинской женщины, смело подписывайтесь.

Ани Джавахи

Подтянутое, пластичное загорелое тело – Ани Джавахи очарует своей фигурой многих. Заслуга этому ее активный образ жизни и работа – ведь девушка преподает танцевальные уроки и у нее есть собственная студия.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ani Javakhi 🔥🇬🇪 (@anijavakhi)

Приятными "последствиями" своего образа жизни девушка делится в соцсетях, ее часто можно увидеть и в купальниках. Более того, купальный сезон Джавахи открыла еще в начале мая.

Лиза Кения

Певица Лиза Кения известна своими сочными формами, которыми она также любит "делиться", выкладывая фотографии в белье или купальниках.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Elizabeth Frisky (@elizabethfrisky8)

Лиза – дочь солистки ВИА "Мзиури" Майи Джабуа. Участвовала в Х-Factor и других музыкальных проектах страны, немного снималась в кино. Кстати, у Лизы есть одно необычное хобби – бокс.

Кети Топурия

Российская певица грузинского происхождения Кети Топурия недавно стало мамой второго ребенка, но это не помешало ей быстро прийти в форму.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Keti Topuria (@keti_one_official)

Хотя сама артистка отмечает, что пока не довольна своей фигурой. А домашнее меню – с хачапури и другими традиционными национальными вкусностями – ну просто не дает постройнеть, признается знаменитость. Но мы с ней немного не согласны – Кети как всегда выглядит сногсшибательно.

Матильда Гварлиани

Юная грузинская модель, уже популярная за пределами родины, тоже любит демонстрировать свою прекрасную модельную фигуру.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @mathilda.gvarliani

Тонкая талия, длинные ноги – мечта многих девушек. Остается удивляться, как нашу Матильду еще не позвали сниматься в кино?!

Ева Барбакадзе

Девятнадцатилетнюю Еву Барбакадзе знают многие, ведь она дочь известной грузинской телеведущей, актрисы и секс-символа Шорены Бегашвили.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Eva Barbaqadze (@evabarbb)

Ева Барбакадзе пошла в маму красотой, а благодаря своей фигуре девушку иногда даже называют грузинской Кайли Дженнер.

Саломе Чачуа

Танцовщиц много не бывает, тем более, когда они такие красивые. А об их фигуре мы особо распространятся не будем – вы все видите сами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Salome (@salome_chachuaa)

Саломе Чачуа обладательница шикарного тела, кажется, в нем идеально все. А о пластичности Чачуа в стране ходят легенды.

Тако Нацвлишвили

Тако Нацвлишвили – модная грузинская модель с контрактами в международных агентствах многих стран мира.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tako Natsvlishvili (@takonats)

Тако является олицетворением нежности, грациозности и натуральной красоты. Одним словом, икона стиля для молодых модников.

Теона Чачуа

Теона Чачуа – популярный грузинский блогер и начинающий дизайнер. Стала известна из-за своего сходства со всемирно известной моделью Кендалл Дженнер.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от • t e ō n a • (@teonachachua)

Теона недавно была на Сейшелах, откуда привезла порцию своих "горячих" фотографий в купальниках, продемонстрировав прекрасное тело, чему очень оказались рады подписчики.

Ти Мачавариани

Замыкает наш "горячий" летний топ грузинская юная телеведущая и блогер Ти (Тинатин) Мачавариани. Девушка обожает красить волосы в разные цвета, яркий макияж, тату и активно снимает видео для TikTok.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ti Machavariani (@ti_machavariani)

Ее Instagram тоже отличается буйством красок – девушка любит яркие образы, а подписчикам приятно за этим смотреть.