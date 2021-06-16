Кадровая чистка в пансионе Ниноцминда – назначен новый руководитель

Ситуацию в пансионе, о котором так много говорят в последнее время, постарается исправить епископ Бодбийский преподобный Яков

ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. В пансионе для детей в Ниноцминда (регион Самцхе - Джавахети), который в последнее время оказался в центре внимания общественности, останутся 19 воспитателей, заявил новый руководитель заведения – епископ Бодбийский преподобный Яков журналистам.

В начале недели владыка Яков сменил преподобного Спиридона на должности руководителя пансиона. По его информации, до недавнего времени в пансионе работали более 40 воспитателей, но после кадровой чистки их число сократится почти вдвое.

"На данном этапе останутся 19 воспитателей. Пусть кто хочет уходит, мы никого не держим. А те кто останутся, у них будет полный сервис, они ни в чем не будут нуждаться. Мы должны защитить интересы детей", – заявил владыка.

При этом преподобный Яков отметил, что готов встретится с Народным защитником Нино Ломджария в Тбилиси.

"Лично я никогда не говорил, что не впущу Народного защитника. Говорю, что обязательно встречусь с ней в Тбилиси. У меня нет с этим проблем, хоть завтра могу встретиться", – отметил преподобный.

Накануне Ломджария обратилась к Патриархии Грузии с просьбой дать возможность аппарату Народного защитника осуществить свой мандат в Ниноцминдском пансионе. Она выразила надежду, что после смены руководства пансиона у Народного защитника больше не будет проблем в этом плане.

"Сейчас у нас нет проблем в связи с тем, кто войдет, а кто нет. Дети получили огромную травму. Столько детей были вместе и внезапно многие ушли, мы должны это учесть. После этого приходить и задавать вопросы – вот это является проблемой. Вот и все", – отметил преподобный Яков.

Скандал вокруг пансиона для детей в Ниноцминда начался после заявления аппарата Народного защитника – Ломджария сообщила, что сотрудников аппарата омбудсмена не допускают в пансион для проверки сообщений воспитанников о случаях насилия.

В начале июня Тбилисский городской суд удовлетворил исковые требования НПО "Партнерство за права человека" (PHR), поручив соответствующим государственным ведомствам немедленно начать перевод детей из пансиона в Ниноцминда, исходя из возможных рисков для жизни и здоровья несовершеннолетних.

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