Семьи вынужденно перемещенных ветеранов получили квартиры в Кутаиси и Зугдиди

Специальный проект обеспечения жильем именно вынужденно перемещенных ветеранов осуществляется в Грузии в этом году впервые

ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Шестьдесят семей вынужденно перемещенных ветеранов справят новоселье в Кутаиси и Зугдиди, сообщается на странице Минздрава Грузии в Facebook.

Они получили квартиры в новых домах, и эти семьи - первые бенефициары проекта расселения вынужденно перемещенных ветеранов.

Ключи от новых квартир ветеранам вручила министр по делам вынужденно перемещенных лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты Екатерина Тикарадзе.

"Я рада, что участвую в таком позитивном мероприятии. Считаю, что это приносит большое счастье и радость, когда видишь, скольким семьям можешь помочь. Сегодня действительно особенный день, поскольку Агентство вынужденно перемещенных лиц начало новую инициативу, в рамках которой нам дается возможность улучшить жилищные условия вынужденно перемещенных ветеранов и передать им квартиры", - заявила Тикарадзе.

Помимо этого, около ста семей вынужденно перемещенных ветеранов получили обещание, что получат квартиры в ближайшее время в Кутаиси и Зугдиди.

Квартиры в новостройках, выкупленные государством для вынужденных переселенцев, не единственная программа обеспечения жильем для этой категории населения.

Государство также строит целые кварталы многоэтажных домов в регионах, выделяет деньги вынужденным переселенцам на покупку дома в селе, оплачивает им съем жилья.

На сегодняшний день статус вынужденно перемещенного лица в Грузии имеют более 286,8 тысячи человек, это более 90,6 тысячи семей. Государство поэтапно обеспечивает их постоянным жильем.

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