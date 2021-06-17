Граждане Грузии зарегистрировали на себя более миллиона гектар земли

Регистрация земли сельскохозяйственного назначения является главным условием для получения льгот от государства для фермеров

ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Более миллиона гектар земли зарегистрировали граждане Грузии к маю 2021 года, говорится в отчете о проделанной работе правительства Грузии.

В 2019 году министерство юстиции Грузии разработало концепцию системной и спорадической регистрации земельных участков, которая предполагает завершение процесса в течение трех лет. При системном подходе все земельные участки в конкретном районе одновременно заносятся в кадастровую книгу, а при спорадическом подходе – регистрация проводится по запросу.

По данным отчета, за регистрацией своей земли в рамках спорадической системы обратились более миллиона человек.

Что касается системной регистрации, то летом 2020 года в семи высокогорных селах в районах Они, Амбролаури, Лентехи и Озургети было зарегистрировано 9,2 тысячи участков площадью 85,3 тысячи гектаров.

После программа распространилась на 28 сел в регионах Кахети, Шида Картли и Квемо Картли, где уже осуществлено измерение 16 тысяч участков, а данные по 500 участкам обрабатываются, регистрация завершится там 31 декабря 2021 года.

В рамках реформы, процедуры регистрации земли были упрощены с 1 августа 2016 года. Ее цель – защита прав владельцев. Зарегистрировать земельные участки можно в Домах юстиции, филиалах Публичного реестра и общественных центрах Грузии.

Регистрация земли сельскохозяйственного назначения является главным условием для получения льгот от государства для фермеров.

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