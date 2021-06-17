Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 741

За последние 24 часа от коронавируса скончались 18 человек, из ковид-клиник страны выписаны 945 пациентов, а с начала пандемии вылечились 342 720

ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 741. Скончались 18 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 356 920 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 945 человек, с начала пандемии вылечились 342 720 пациентов. Скончались 5 114.

За сутки сделано 31 350 тестов, в том числе 17 359 на антиген и 13 991 ПЦР-тест.

Показатель инфицирования: за сутки – 2,36%, за последние 14 дней – 2,49%, за последние семь дней – 2,4%.

Прививки сделали 221 156 человек, в том числе за последние сутки – 4 302.

В карантине в данное время находятся 42 человека, в стационарах – 2 926, в ковид-гостиницах – 602.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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