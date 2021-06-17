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Здание администрации правительства Грузии

Детям до десяти лет при въезде в Грузию больше не нужно делать ПЦР-тест

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Правительство Грузии (197)
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Дополнения, внесенные в постановление правительства Грузии № 322 об освобождении детей до десяти лет от обязательного ПЦР-тестирования вступили в силу с 16 июня

ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Дети до десяти лет, въезжающие на территорию Грузии из другого государства, вне зависимости от гражданства, освобождаются от обязательного предоставления отрицательного результата ПЦР-теста, сделанного за 72 часа до прибытия в страну, говорится в постановлении правительства "Об утверждении правил изоляции и карантина".

КПП Сарпи на грузино-турецкой границе
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Регулярное международное авиасообщение Грузия возобновила с 1 февраля этого года после годовой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Сухопутные границы страна открыла с 1 июня.

Согласно постановлению, дети также освобождаются от обязательного ПЦР-тестирования на третий день после прибытия в Грузию.

"Любое лицо в возрасте до 10 лет, прибывшее из заграницы (независимо от гражданства), освобождается от обязанности предоставлять отрицательный ответ на ПЦР-тест, проведенный за 72 часа до визита в Грузию, и от проведения ПЦР-тестирования на третий день после пересечения границы", – говорится в документе.

Дополнение в постановление правительства Грузии №322 вступило в силу 16 июня.

По установленным правилам, въезд в Грузию разрешен всем вакцинированным против COVID-19 иностранцам (за исключением лиц, побывавшим в Индии за последние две недели). Правительство Грузии также составило список стран, граждане которых могут приехать в Грузию без вакцинации, но с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус, сделанным за 72 часа до приезда. В таком случае иностранцу придется сдавать повторный ПЦР-тест на третий день после прибытия за свой счет. 

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Темы:
Правительство Грузии (197)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Правительство, Грузия

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