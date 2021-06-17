Двери пансиона Ниноцминда откроются для омбудсмена Грузии на следующей неделе

ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Народный защитник Грузии Нино Ломджария посетит пансион для детей в Ниноцминда (регион Самцхе - Джавахети) на следующей неделе.

Договоренность об этом была достигнута на встрече омбудсмена с новым руководителем пансиона – владыкой Яковом, которая состоялась в Тбилиси.

Ранее Ломджария обратилась к Патриархии Грузии с просьбой дать возможность аппарату Народного защитника осуществить свой мандат в пансионе. Она выразила надежду, что после смены руководства пансиона у Народного защитника больше не будет проблем в этом плане.

"Это была очень конструктивная встреча, преподобный Яков был настроен очень позитивно к институту Народного защитника. Мы договорились, что социальные работники продолжат оценку оставшихся (в пансионе - ред.) детей, и события будут развиваться в лучших интересах детей", - заявила Ломджария журналистам.

Что касается совместных планов, то, по словам омбудсмена, они вместе планируют посетить пансион на следующей неделе.

"Поскольку у детей определенное отчуждение по отношению к Народному защитнику, я хочу провести мониторинг так, чтобы между нами было доверие и они не были враждебно настроены к нам. Думаю, что этот визит разрядит ситуацию. Уже после этого мои представители, специалисты начнут туда входить", - отметила Ломджария.

В свою очередь, преподобный Яков заявил, что преобразования в пансионе будут проведены очень быстро и качественно, отметив, что существование подобных крупных пансионов неприемлемо.

"Это очень устаревшая форма. Подобные (учреждения - ред.) не должны существовать. Поэтому и проводятся эти преобразования. Мы не можем заботиться о детях в нашей стране. Сейчас подобные учреждения лицензированы до 1 апреля 2022 года. Мы думаем, что до этого сможем завершить изменения. Огромное спасибо за этот ажиотаж. Мы все изменим очень быстро и качественно", - заявил преподобный Яков.

Он подчеркнул, что работать в пансионе останутся только те сотрудники, к которым нет претензий.

"С учетом той информации, с которой я ознакомился, не все заслуживают работать в этом пансионе. Это очень сложная работа", - отметил преподобный Яков.

Ранее он говорил, что в пансионе будут работать 19 воспитателей, вместо 40.

Внимание широкой общественности и государственных структур пансион для детей в Ниноцминда, находящийся под патронажем Патриархии, привлек к себе после заявления Народного защитника о жестокости в отношении детей в пансионе и о том, что ее представителей не пускают в заведение. На основе этого заявления МВД Грузии начало следствие.

В начале июня Тбилисский городской суд удовлетворил исковые требования НПО "Партнерство за права человека" (PHR), поручив соответствующим государственным ведомствам немедленно начать перевод детей из пансиона в Ниноцминда, исходя из возможных рисков для жизни и здоровья несовершеннолетних.

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