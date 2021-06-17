Полиция демонтирует заграждения в ущелье реки Риони

На месте остаются полицейские, которые будут поддерживать общественный порядок в ущелье Риони, заявляет министерство

ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. МВД Грузии приступило к демонтажу металлических заграждений в селе Гумати Цхалтубского муниципалитета на западе Грузии, говорится в заявлении ведомства.

Металлические заграждения в селе Гумати на дороге, ведущей к селу Намохвани, появились ночью 25 мая. После трех дней масштабных акций в Тбилиси и выдвижения ультиматума властям, противники строительства Намахвани ГЭС 25 мая приняли решение вернуться в ущелье Риони и на месте помешать строительной компании ENKA вести работы по строительству плотины.

В субботу, 12 июня, при участии заместителя директора Энергетического объединения секретариата ЕС и председателя Центра переговоров и разрешения споров Дирка Бушле лидеры протестного движения "Защитники ущелья Риони" провели переговоры с заместителями глав Минсельхоза и Минэкономики Грузии. Встреча продолжалась девять часов. В результате присутствующим удалось достичь соглашения.

Согласно документу, защитники ущелья Риони продолжат мирный протест, не блокируя вход на строительную площадку, после чего полиция ликвидирует заграждения и обеспечит доступ протестующих к главной дороге. Произойти это должно уже к пятнице, 18 июня.

В заявлении МВД отмечается, что в селе остаются полицейские, которые будут поддерживать общественный порядок в ущелье Риони.

"В случае выявления факта нарушения, полиция будет действовать в соответствии с законом и последовательно реагировать на каждый такой факт", - говорится в заявлении.

Полиция также призывает противников строительства каскада Намахвани ГЭС соблюдать требования закона.

Протест противников строительства каскада Намахвани ГЭС в ущелье реки Риони в регионе Имерети продолжается уже более семи месяцев. Правительство было вынуждено пойти на уступки и объявило мораторий на строительство плотины ГЭС на Риони на срок от 9 до 12 месяцев.

Правительство Грузии в 2019 году предоставило право на разработку, строительство, владение и эксплуатацию каскада Намахвани ГЭС турецкой компании ENKA и норвежской компании Clean Energy Group. Инженерное сооружение будет занимать территории сразу двух муниципалитетов: Цагери и Цхалтубо.

Намахвани ГЭС будет состоять из каскада двух ГЭС: одной – с плотиной площадью в 1 кв. км, а второй – площадью в 5,1 кв. км. При этом с помощью плотины и шлюзов будет регулироваться уровень воды, чтобы не допустить наводнений в ущелье.

После завершения проекта годовое производство электроэнергии в Грузии увеличится на 15%. В строительство каскада будет вложено 830 миллионов долларов.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.