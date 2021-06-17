МИД: проблема легально работающих в Германии граждан Грузии будет решена

В середине мая часть граждан, уехавших на заработки в Германию, связались с грузинскими СМИ и сообщили о невыносимых условиях труда

ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Консульству Германии в очередной раз поручено решить проблему граждан Грузии, отправившихся на работу в Германию по государственной программе, заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

Первый поток граждан Грузии отправился в Германию на сезонные работы в середине апреля. Однако месяц спустя Объединение профсоюзов Грузии сообщило о нарушении их прав и тяжелых условиях, в которых им приходится там работать.

"У меня был разговор на эту тему не только с нашим консульством, но и с властями Германии. Я также вчера разговаривал с послом Германии о том, что эту тему надо быстро решить, поскольку мы имеем дело с людьми, с их условиями жизни и что это является главным приоритетом. Поэтому в очередной раз нашему консульство дали поручение, и уверен, что вместе с немецкими партнерами эта проблема будет быстро решена", - заявил Залкалиани журналистам.

Соглашение о легальном трудоустройстве грузинских граждан в Германии подписано между двумя странами 17 января 2020 года. Речь идет о сборе урожая в течение одного-трех месяцев в разные сезоны. Работать по контракту граждане Грузии должны пять-шесть дней в неделю по 8-10 часов в день, с зарплатой от 9,5 евро в час, из которой будут вычитаться налоги и плата за питание и проживание.

Жилье трудоустроенных граждан по контракту должно быть недалеко от рабочего места, а плата должна быть в пределах 6-15 евро в сутки. Страховку полностью обеспечивают немецкие работодатели – будь то травма, коронавирус или другой случай.

В середине мая часть граждан, уехавших на заработки в Германию, связалась с грузинскими СМИ. Они сообщили о невыносимых условиях труда и попросили о помощи. Федеральное министерство труда и социальных вопросов Германии спустя неделю пообещало, что условия труда граждан Грузии, отправившихся на легальную работу в Германию, будут незамедлительно исправлены в соответствии с существующими стандартами.

Однако в конце прошлой недели в СМИ вновь появились аудио- и видеозаписи граждан Грузии, которые говорят, что условия труда ни на йоту не улучшились - бытовые условия остаются тяжелыми, а зарплата ниже обещанной.

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