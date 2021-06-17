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Строительство Намахвани ГЭС

Компания-строитель Намахвани ГЭС приветствует деэскалацию в ущелье Риони

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Общество
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Темы:
Протесты вокруг строительства Намахвани ГЭС (111)
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Компания надеется, что протестующие не будут ограничивать свободное передвижение других лиц в ущелье

ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Компания-подрядчик ENKA, которая ведет работы по строительству каскада Намахвани ГЭС, приветствует любые шаги по деэскалации ситуации в ущелье Риони на западе Грузии, говорится в заявлении компании.

Так руководство ENKA отреагировало на демонтаж металлических заграждений в селе Гумати Цхалтубского муниципалитета.

МВД Грузии приступило в четверг, 17 июня, к демонтажу металлических заграждений в селе Гумати.

Шествие противников строительства Намахвани ГЭС по набережной столицы Грузии 24 мая 2021 года
© Sputnik / STRINGER
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В заявлении МВД отмечается, что в селе остаются полицейские, которые будут поддерживать общественный порядок в ущелье Риони.

Полиция также призывает противников строительства каскада Намахвани ГЭС соблюдать требования закона.

"Важно, чтобы в ущелье Риони не было очагов напряженности и чтобы события развивались в спокойной обстановке", - заявили в компании.

В то же время компания надеется, что активисты возьмут на себя ответственность за мирный протест в рамках закона и не будут ограничивать свободное передвижение других лиц в ущелье.

"Важно, чтобы они соблюдали закон, все основные права, включая право на собственность", - заявляют в компании.

Полиция и охрана объекта. Акция протеста Защитников ущелья Риони против строительства Намахвани ГЭС 15 апреля 2021 года
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Полиция демонтирует заграждения в ущелье реки Риони

На прошлой неделе, при участии заместителя директора Энергетического объединения секретариата ЕС и председателя Центра переговоров и разрешения споров Дирка Бушле, лидеры протестного движения "Защитники ущелья Риони" провели переговоры с заместителями глав Минсельхоза и Минэкономики Грузии. Встреча продолжалась девять часов. В результате присутствующим удалось достичь соглашения.

Согласно документу, защитники ущелья Риони продолжат мирный протест, не блокируя вход на строительную площадку, после чего полиция ликвидирует заграждения и обеспечит доступ протестующих к главной дороге. Произойти это должно уже к пятнице, 18 июня.

Протест противников строительства каскада Намахвани ГЭС в ущелье реки Риони в регионе Имерети продолжается уже более семи месяцев. Правительство было вынуждено пойти на уступки и объявило мораторий на строительство плотины ГЭС на Риони на срок от 9 до 12 месяцев.

Акция протеста против строительства Намахвани ГЭС, архивное фото
© Sputnik / STRINGER
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Правительство Грузии в 2019 году предоставило право на разработку, строительство, владение и эксплуатацию каскада Намахвани ГЭС турецкой компании ENKA и норвежской компании Clean Energy Group. Инженерное сооружение будет занимать территории сразу двух муниципалитетов: Цагери и Цхалтубо.

Намахвани ГЭС будет состоять из каскада двух ГЭС: одной – с плотиной площадью в 1 кв. км, а второй – площадью в 5,1 кв. км. При этом с помощью плотины и шлюзов будет регулироваться уровень воды, чтобы не допустить наводнений в ущелье.

После завершения проекта годовое производство электроэнергии в Грузии увеличится на 15%. В строительство каскада будет вложено 830 миллионов долларов.

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Темы:
Протесты вокруг строительства Намахвани ГЭС (111)
Теги:
Протест, ГЭС, Грузия

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