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Работа общественного транспорта. Пассажиры в масках

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 671

© Sputnik / Olga Kiknavelidze
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (426)
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https://sputnik-georgia.ru/society/20210618/252057871/Chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-Gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-671.html

За последние 24 часа от коронавируса скончались 17 человек, из ковид-клиник страны выписаны 657 пациентов, а с начала пандемии вылечились 343 377

ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 671. Скончались 17 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 357 591 случай заражения.

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Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 657 человек, с начала пандемии вылечились 343 377 пациентов. Скончались 5 131.

За сутки сделано 28 593 теста, в том числе 15 354 на антиген и 13 239 ПЦР-тестов.

Показатель инфицирования: за сутки – 2,35%, за последние 14 дней – 2,47%, за последние семь дней – 2,5%.

Прививки сделали 225 666 человек, в том числе за последние сутки – 4 441.

В карантине в данное время находятся 42 человека, в стационарах – 2 825, в ковид-гостиницах – 599.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (426)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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