COVID-статистика Грузии – последние данные

На данный момент в стране 659 пациентов считаются тяжелыми, 181 из них подключен к аппарату искусственного дыхания

ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. В Грузии за минувшие сутки сделано 28 593 теста на коронавирус, из них 15 354 на антиген, 13 239 ПЦР-тестов и выявлено 671 новый случай инфекции, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

С начала пандемии в Грузии зафиксировано 357 591 случай инфицирования.

За минувшие сутки от коронавируса выздоровели 657 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 343 734 пациента.

Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за минувшие сутки скончались 17 человек, а с начала пандемии – 5 131.

Из 671 нового случая в Тбилиси зафиксировано 376, Аджарии – 36, Имерети – 72, Квемо Картли – 39, Шида Картли – 41, Гурии – шесть, Самегрело - Земо Сванети – 26, Кахети – 36, Мцхета-Мтианети – 28, Самцхе-Джавахети – 11, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – ни одного.

На данный момент в Грузии 9 057 активных случаев, из них 2 825 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 659 пациентов тяжелое, 181 человек подключен к аппарату искусственного дыхания. 599 человек находятся в ковид-гостиницах. 5 633 человека проходят курс лечения дома.

В карантинных пространствах остаются 42 человека, в самоизоляции – 10 312.

Показатель положительности по данным на 17 июня составляет 2,35%, за две недели – 2,47%, за семь дней – 2,50%.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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