Эстония посылает Грузии сто тысяч доз вакцины против коронавируса

Массовую вакцинацию населения власти планируют начать в июле, когда в страну поступит необходимое количество вакцин, сейчас же в них ощущается острый дефицит

ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Сто тысяч доз вакцины от коронавируса получит Грузия в дар от Эстонии, говорится в заявлении министерства иностранных дел Эстонии в Twitter.

Сто тысяч доз вакцины от коронавируса также получит Молдова.

Грузия готовится к массовой вакцинации, которая должна начаться в стране в июле. Минздрав страны обещает, что в ближайшем будущем у граждан Грузии будет большой выбор вакцин.

Для граждан Грузии до сих пор были доступны вакцины Pfizer, AstraZeneca, Sinopharm и Sinovac. Власти обещают завезти и вакцины таких производителей, как Moderna, Jonson&Jonson и Novovax.

Вакцинация от коронавируса в Грузии началась 15 марта. На первом этапе вакцинировался медперсонал, но сейчас программа уже расширилась и охватывает лиц старше 18 лет.

По последним данным, в Грузии прививки от коронавируса сделали 221 156 человек, из них две полные дозы – 74 495 граждан.

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