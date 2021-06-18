Грузинские студенты получили больше всего мест на учебу в Чехии

На учебу в университеты Чехии с полной ее оплатой по стипендиальной программе отправляются 30 грузинских студентов

ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Полное финансирование на учебу в чешских университетах получили 30 грузинских студентов, сообщается на странице посольства Чехии в Грузии в Facebook.

По словам посла Чехии Петра Микиска, такого количества студентов в Чехии нет ни у одной страны и в этом вопросе Грузия занимает первое место.

"Мы встретились со студентами, которых выбрали, и наградили их стипендиями. Это особый момент для нас, поскольку у нас впервые сразу 30 стипендиатов. Как правило, их количество гораздо меньше. В прошлом году было 20, а до этого – 10. В этом году мы пригласили гораздо больше грузинских студентов в университеты Чехии", - заявил Микиска.

На встрече в посольстве студентов ознакомили с правилами оформления визы в Чехию и начала учебы в этой стране. Подобные проекты, отметил посол, важны для будущих политических, экономических или культурных отношений между двумя странами.

Стипендиальная программа правительства Чехии охватывает такие этапы обучения, как магистерская программа на чешском языке и годичный подготовительный курс по чешскому языку, который комбинирован с курсами профессионального развития; магистерские программы на английском языке, докторские программы (в основном на английском языке).

Стипендия покрывает все расходы, связанные с учебой и проживанием в Чехии.

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