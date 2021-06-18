Минэкономики Грузии: компромисс по Намахвани ГЭС возможен

ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. После работы европейских посредников соглашение по строительству каскада Намахвани ГЭС будет достигнуто, заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава.

Строительство каскада Намахвани ГЭС в Рионском ущелье в регионе Имерети вызвало протест местного населения. Протест продолжается около семи месяцев, и его участники за это время не раз пытались помешать турецкой компании ENKA в осуществлении проекта. Для того, чтобы найти компромисс, на прошлой неделе в Грузию прибыли представители Энергетического объединения секретариата ЕС, между тем по решению правительства само строительство плотины для ГЭС было приостановлено.

"Встречи при участии посредников продолжатся в онлайн-формате в том же составе. Уже есть результат – полиция демонтировала железные заграждения. Сейчас мы ждем шагов от участников протеста: открытых дорог и соблюдения законодательства. У меня есть чувство, что мы обязательно придем к консенсусу", - сказала Турнава журналистам.

Между тем, накануне участники акций протеста попытались прорваться на место, где турецкая компания проводит работы, но полиция не дала им это сделать.

Правительство Грузии в 2019 году предоставило право на разработку, строительство, владение и эксплуатацию каскада Намахвани ГЭС турецкой компании ENKA и норвежской компании Clean Energy Group. Инженерное сооружение будет занимать территории сразу двух муниципалитетов: Цагери и Цхалтубо.

Намахвани ГЭС будет состоять из каскада двух ГЭС: одной – с плотиной площадью в 1 кв. км, а второй – площадью в 5,1 кв. км. При этом с помощью плотины и шлюзов будет регулироваться уровень воды, чтобы не допустить наводнений в ущелье.

После завершения проекта годовое производство электроэнергии в Грузии увеличится на 15%. В строительство каскада будет вложено 830 миллионов долларов.

Протестующие против строительства ГЭС требуют разорвать контракт с компанией из-за экологической угрозы Рионскому ущелью и передачи земли компании на 99 лет.

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