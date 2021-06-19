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Акция протеста против строительства Намахвани ГЭС, архивное фото

Протестующих против Намахвани ГЭС пустят в Рионское ущелье

© Sputnik / STRINGER
Общество
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Темы:
Протесты вокруг строительства Намахвани ГЭС (113)
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В то же время сами участники протеста не собираются менять место митингов и заявляют, что останутся на прежней позиции

ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. В ближайшее время протестующим против строительства каскада Намахвани ГЭС предложат несколько мест в Рионском ущелье, где они смогут поставить палатки, заявил заместитель министра экономики и устойчивого развития Давид Твалабеишвили.

Натия Турнава
photo: press-service of the Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia
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Протест против строительства каскада продолжается уже почти восемь месяцев. В последнее время протест проходил на дороге у села Гумати, дальше протестующих не пускали. После подключения в диалог с протестующими европейских посредников была достигнута договоренность, что активистов пустят в Рионское ущелье ближе к строительной площадке.

"Мы должны найти территорию, где можно будет разместить палатки. Речь идет о месте протеста. Мы договорились, что в ближайшее время представим несколько конкретных локаций", – сказал Твалабеишвили.

При этом он подчеркнул, что протестующие не будут стоять прямо рядом со строительной площадкой.

Между тем у участников протеста свое видение места проведения акции.

"Мы не пойдем в отдаленное место и останемся там, где есть сейчас. Для нас важно вернуться на место, где мы стояли до этого. А пока протест продолжится в обычном режиме, и мы будет мешать транспорту компании, пока не добьемся продвижений наших требований", – сказал организатор протеста Варлам Голетиани.

Строительство Намахвани ГЭС
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Правительство Грузии в 2019 году предоставило право на разработку, строительство, владение и эксплуатацию каскада Намахвани ГЭС турецкой компании ENKA и норвежской компании Clean Energy Group. Инженерное сооружение будет занимать территории сразу двух муниципалитетов: Цагери и Цхалтубо.

Намахвани ГЭС будет состоять из каскада двух ГЭС: одной – с плотиной площадью в 1 кв. км, а второй – площадью в 5,1 кв. км. При этом с помощью плотины и шлюзов будет регулироваться уровень воды, чтобы не допустить наводнений в ущелье. После завершения проекта годовое производство электроэнергии в Грузии увеличится на 15%. В строительство каскада будет вложено 830 миллионов долларов.

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Темы:
Протесты вокруг строительства Намахвани ГЭС (113)

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