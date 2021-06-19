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Патрульная полиция

Попытка протестующих перекрыть железную дорогу в Кобулети закончилась арестами

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Sputnik Грузия
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Местные жители решили прибегнуть к крайней мере протеста после того, как правительство Аджарской автономной республики вынесла на аукцион часть земельных участков Кобулетского района

ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. Попытка местных жителей перекрыть железную дорогу у курорта Кобулети в Аджарской АР в знак протеста закончилась столкновением с полицией и арестами, сообщает телеканал Formula TV.

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photo : Sputnik / Alex Shlamov
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Местные жители решили прибегнуть к крайней мере протеста после того, как правительство Аджарской автономной республики вынесла на аукцион часть земельных участков Кобулетского района. Жители утверждают, что эта земля принадлежит им.

В субботу они приняли решение в знак протеста перекрыть железную дорогу, однако сотрудники полиции быстро пресекли протест, задержав несколько участников акции.

На месте мобилизована полиция, которая ведет переговоры с протестующими.

Для Аджарии открытая железная дорога особо важна в период туристического сезона. Именно по железной дороге отдыхающие из Армении и Тбилиси попадают на курорты Аджарского побережья.

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