Число инфицированных индийским штаммом коронавируса в Грузии достигло 20

Эпидемиологи предполагают, что заражение индийским штаммом в Грузии составляет сейчас приблизительно десять процентов, но, учитывая скорость его распространения, этот показатель может быть и больше

ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. В Грузии зафиксировано два новых случая заражения индийским штаммом коронавируса, общее число выявленных в стране случаев инфицирования этим штаммом достигло 20, заявил глава Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

Первые случаи индийского штамма в Грузии зафиксировали 27 мая. Он был подтвержден у пяти человек. Из них двое являлись гражданами Грузии. Остальные трое были иностранцами. Все пять человек, инфицированные индийским штаммом, имели историю путешествия на Среднем Востоке. Они попали в Грузию в середине мая.

"После 18 случаев инфицирования, подтвердилось еще два случая. Таким образом, всего у нас 20 случаев инфицирования индийским штаммом", - сказал Гамкрелидзе.

При этом он отметил, что клинически индийский штамм не отличается от других штаммов коронавируса, однако распространяется быстрее.

Индийский штамм коронавируса считают более заразным и устойчивым к антителам. По данным Всемирной организации здравоохранения, он покорил несколько континентов и проник в полсотни стран мира. Специалисты считают индийский штамм коронавируса более опасным, чем другие, потому что он более агрессивный.

На данный момент в Грузии большая часть инфицированных заражены британским штаммом коронавируса. Он был выявлен в Грузии в конце февраля. Новая мутация коронавируса SARS-CoV-2 была выявлена в Великобритании в середине декабря. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности.

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