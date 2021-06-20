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Эпидемия коронавируса - туристы в масках идут мимо кафе и ресторанов

Число выявленных в Грузии случаев коронавируса за сутки выросло на 521

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (432)
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Sputnik Грузия
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За последние 24 часа от коронавируса скончались 12 человек, из ковид-клиник страны выписаны 911 пациентов

ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 521. Скончались 12 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлен 358 881 случай заражения.

Флаг Эстонии
© CC BY-SA 2.0 / Ville Säävuori / Flag of Estonia
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Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 911 человек, с начала пандемии вылечились 344 748 пациентов. Скончались 5 160.

За сутки сделано 18 737 тестов, из которых 9 329 на антиген и 9 408 ПЦР-тестов.

Показатель инфицирования: за сутки – 2,78%, за последние 14 дней – 2,46%, за последние семь дней – 2,66%.

Прививки сделали 233 488 человек, в том числе за последние сутки – 3 583.

В карантине в данное время находятся 44 человека, в стационарах – 2 762, в ковид-гостиницах – 589.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (432)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Грузия

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