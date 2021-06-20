Главное о COVID на 20 июня в Грузии: Тбилиси лидирует по выявленным случаям

ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Из 521 нового случая заражения коронавирусом, выявленного сегодня в стране, 283 зарегистрированы в Тбилиси, сообщает пресс-служба администрации правительства Грузии.

Инфицирование по регионам за последние 24 часа выглядит следующим образом:

Регион Число новых случаев Имерети 52 Квемо Картли 51 Аджария 36 Кахети 31 Шида Картли 23 Самегрело - Земо Сванети 22 Самцхе-Джавахети 9 Мцхета-Мтианети 8 Рача-Лечхуми и Квемо Сванети 4 Гурия 2

В настоящее время зарегистрировано 8 947 активных случаев коронавируса. Лечение в клиниках проходят 2762 человека, в ковид-гостиницах размещены 589 человек, лечатся на дому 5 596 человек. В зонах карантина остаются 44 человека, 9 556 находятся в самоизоляции.

Состояние 668 пациентов оценивается как тяжелое, к аппарату ИВЛ подключены 183 человека.

С начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлен 358 881 случай заражения, вылечились 344 748 пациентов. Скончались 5 160. Первый случай COVID-19 был зарегистрирован в Грузии 26 февраля 2020 года.

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