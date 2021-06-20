22:53 20 Июня 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7754
  • 100 RUB4.3879
  • USD3.1681
Поиск
Глава Грузинской Православной церкви, Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия Второй. Святой праздник Крещение в храме Самеба

Патриарх Грузии призвал верующих к смирению в День Святой Троицы

© Sputnik / STRINGER
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Календарь религиозных праздников (731)
18 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/14/252076743.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210620/252076744/Patriarkh-Gruzii-prizval-veruyuschikh-k-smireniyu-v-Den-Svyatoy-Troitsy.html

Троица – один из 12-ти главных церковных праздников, так как христианский мир празднует его на 50-й день после Пасхи

ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия II поздравил православных верующих с Днем Святой Троицы, или как его еще называют Пятидесятницей, призвав их смирению

Патриарх провел торжественную литургию в Кафедральном соборе Святой Троицы Самеба.

Кафедральный собор Святой Троицы Самеба
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Праздник Троица 2021: что нельзя делать, приметы и традиции

Праздничные богослужения сегодня проходят во всех храмах Грузии.

Троица – один из 12-ти главных церковных праздников, так как христианский мир празднует его на 50-й день после Пасхи.

"Благословен праздник Господень, благословенно излияние Святого Духа на апостолов. Бог поразит надменных, но ниспошлет благодать смиренным.... Да прибудет с нами Господь", - сказал Патриарх.

Илия II благословил прихожан, чтобы на них снизошла благодать Святого Духа.

Праздник в честь Троицы установили апостолы, но в церковный календарь торжество внесли в конце IV века, после признания догмата о Божественном триединстве.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Календарь религиозных праздников (731)
Теги:
День Святой Троицы, Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия II, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Девушки во время жары на улице в США
Аномальная жара в США: как спасаются жители страны – фото
В Аджарии разогнали акцию протеста: жители требовали вернуть им землю - видео
В Аджарии разогнали акцию протеста: жители блокировали железную дорогу - видео
Контакты Национальных парков и заповедников Грузии
Контакты Национальных парков и заповедников Грузии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться