Патриарх Грузии призвал верующих к смирению в День Святой Троицы

ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия II поздравил православных верующих с Днем Святой Троицы, или как его еще называют Пятидесятницей, призвав их смирению
Патриарх провел торжественную литургию в Кафедральном соборе Святой Троицы Самеба.
Праздничные богослужения сегодня проходят во всех храмах Грузии.
Троица – один из 12-ти главных церковных праздников, так как христианский мир празднует его на 50-й день после Пасхи.
"Благословен праздник Господень, благословенно излияние Святого Духа на апостолов. Бог поразит надменных, но ниспошлет благодать смиренным.... Да прибудет с нами Господь", - сказал Патриарх.
Илия II благословил прихожан, чтобы на них снизошла благодать Святого Духа.
Праздник в честь Троицы установили апостолы, но в церковный календарь торжество внесли в конце IV века, после признания догмата о Божественном триединстве.
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