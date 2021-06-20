Где Грузии ждать вспышки индийского штамма - предостережение врача

ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Новую и более масштабную вспышку коронавируса населению Грузии стоит ждать из Батуми, считает советник генерального секретаря ООН по вопросам здравоохранения, профессор Георгий Пхакадзе.

По его словам, распространение индийского штамма еще больше усугубит ситуацию, по сравнению с прошлым годом.

"У нас очень короткая память. В прошлом году было точно так же - вспышка началась в Батуми, в этом году будет та же история, но разница в том, что она будет более горькой. У нас индийский штамм, так называемый дельта-штамм, будет сильнее, распространение будет сильнее, иммунная система населения ослабнет, потому что люди физически устали в течение 1,5 лет", - сказал Пхакадзе в эфире телеканала Rustavi2.

В Грузии накануне было зафиксировано два новых случая заражения индийским штаммом коронавируса, общее число выявленных в стране случаев инфицирования этим штаммом достигло 20.

Первые случаи индийского штамма в Грузии зафиксировали 27 мая. Он был подтвержден у пяти человек. Из них двое являлись гражданами Грузии. Остальные трое были иностранцами. Все пять человек, инфицированные индийским штаммом, имели историю путешествия на Среднем Востоке. Они попали в Грузию в середине мая.

Индийский штамм коронавируса считают более заразным и устойчивым к антителам. По данным Всемирной организации здравоохранения, он покорил несколько континентов и проник в полсотни стран мира. Специалисты считают индийский штамм коронавируса более опасным, чем другие, потому что он более агрессивный.

На данный момент в Грузии большая часть инфицированных заражены британским штаммом коронавируса. Он был выявлен в Грузии в конце февраля. Новая мутация коронавируса SARS-CoV-2 была выявлена в Великобритании в середине декабря. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности.

ВОЗ предложила обозначать новые штаммы коронавируса буквами греческого алфавита. Первые четыре — британский B.1.1.7 "Альфа", южноафриканский B.1.351 "Бета", бразильский P.1 "Гамма" и индийский B.1.617.2 "Дельта" — объединили в группу VOC: Variants of Concern — вызывающие беспокойство.

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